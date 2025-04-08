Агент ФСБ устроил в Харькове серию преступлений и планировал убить чиновников

Следственные действия Харьковской областной прокуратуры. Фото: Харьковская областная прокуратура

В суд в Харькове направлен обвинительный акт в отношении 55-летнего мужчины, который, по версии следствия, сотрудничал с ФСБ РФ и осуществлял преступную деятельность на территории Украины. Ему инкриминируют убийство украинского военнослужащего, покушения на жизнь чиновников, диверсии, подготовку к терактам и поджоги.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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Злоумышленник — уроженец оккупированной Евпатории, ранее неоднократно судимый. В 2015 году он переехал в российский Белгород, где попал в поле зрения спецслужб страны-агрессора из-за своей активной пророссийской позиции. Именно там, по данным следствия, он и согласился выполнять задания российской разведки, направленные на дестабилизацию ситуации в Украине.

Подозреваемый подозреваемый. Фото: Харьковская областная прокуратура

В феврале 2024 года агент прибыл в Харьков, где начал реализовывать инструкции кураторов из России. Первым его шагом стало целенаправленное убийство украинского военного — 5 марта он застрелил военнослужащего в спину прямо на улице. Пострадавший скончался до приезда медиков.

Запчасть от взрывного устройства. Фото: Харьковская областная прокуратура

Заложенная взрывчатка. Фото: Харьковская областная прокуратура

В дальнейшем агент перешел к диверсиям. В ночь на 26 марта он бросил гранату М67 в помещение районной администрации Харькова. Взрыв вызвал повреждения на сумму почти 2,5 млн гривен. Впоследствии он установил взрывное устройство у дверей здания медико-социальной экспертной комиссии, что также привело к повреждениям.

Тротил. Фото: Харьковская областная прокуратура

В октябре 2024 года обвиняемый попытался организовать покушение на начальника Дергачевской городской военной администрации. Для этого он заложил под авто чиновника взрывчатку с магнитным креплением. К счастью, чиновник вовремя обнаружил подозрительное устройство и обратился к правоохранителям.

Также агент собирал данные о руководителе Харьковской областной военной администрации. По плану, он должен был заложить взрывчатку в авто чиновника и убить его за 50 тысяч долларов, однако, чувствуя, что за ним следят, отложил реализацию этой задачи.

Кроме того, мужчина совершил поджоги двух военных автомобилей в Харькове.

В октябре 2024 года его задержали в электричке, когда он пытался сбежать из города. Его взяли под стражу без возможности внесения залога. Дело будет слушаться в Дзержинском районном суде Харькова. Если вина будет доказана, мужчине грозит пожизненное заключение.

Напомним, недавно в Днепре прогремел громкий взрыв — взорвали авто чиновника.

Впоследствии стало известно, что чиновник умер в больнице в Днепре от полученных ранений.