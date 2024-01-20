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Андрій Шевченко приїхав до Харкова на зустріч з представниками регіональних асоціацій

20 січня 2024 21:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Андрій Шевченко приїхав до Харкова на зустріч з представниками регіональних асоціацій
Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко. Фото: facebook.com/shevaofficial
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Колишній головний тренер збірної України та кандидат в президенти УАФ Андрій Шевченко приїхав до Харкова. У місті він зустрівся з представниками регіональних асоціацій.

Про це Андрій Шевченко повідомив у Facebook.

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Колишній головний тренер збірної України опублікував світлину з Харкова, яку підписав:

"Харків. Незламне місто сильних та вільних людей. У мене пов'язано з ним так багато хороших спогадів. Дуже радий знову бути тут".

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко
Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко. Фото: facebook.com/shevaofficial

Шевченко провів у місті третю зустріч з представниками регіональних асоціацій. За його словами, окремий фокус був на роботі з тимчасово окупованими територіями.

Зустріч Андрія Шевченка з представниками регіональних асоціацій у Харкові
Зустріч Андрія Шевченка з представниками регіональних асоціацій у Харкові. Фото: facebook.com/shevaofficial

"Всебічна підтримка, взаємодія між асоціаціями, щоб забезпечити розвиток регіонів, гравців, дитячого футболу в тих областях, які тимчасово окуповані або розташовані на лінії фронту", — розповів він.

Зустріч Андрія Шевченка з представниками регіональних асоціацій у Харкові
Зустріч Андрія Шевченка з представниками регіональних асоціацій у Харкові. Фото: facebook.com/shevaofficial

Кандидат в президенти УАФ зазначив, що йому було приємно почути слова подяки за роботу амбасадором платформи United24.

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Допис Шевченка. Фото: скриншот

Нагадаємо, Андрій Шевченко скасував робочу поїздку до Одеси. Натомість запросив представників південних регіонів на бесіду за круглим столом у Києві.

Також ми писали, що колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів про плани президента Української Асоціації футболу (УАФ). Легендарний спортсмен зустрівся у Львові з головами регіональних асоціацій футболу восьми областей України.

поїздки
Харків
футбол
Україна
Андрій Шевченко

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