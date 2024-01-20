Андрій Шевченко приїхав до Харкова на зустріч з представниками регіональних асоціацій
Колишній головний тренер збірної України та кандидат в президенти УАФ Андрій Шевченко приїхав до Харкова. У місті він зустрівся з представниками регіональних асоціацій.
Про це Андрій Шевченко повідомив у Facebook.
Шевченко у Харкові
Колишній головний тренер збірної України опублікував світлину з Харкова, яку підписав:
"Харків. Незламне місто сильних та вільних людей. У мене пов'язано з ним так багато хороших спогадів. Дуже радий знову бути тут".
Шевченко провів у місті третю зустріч з представниками регіональних асоціацій. За його словами, окремий фокус був на роботі з тимчасово окупованими територіями.
"Всебічна підтримка, взаємодія між асоціаціями, щоб забезпечити розвиток регіонів, гравців, дитячого футболу в тих областях, які тимчасово окуповані або розташовані на лінії фронту", — розповів він.
Кандидат в президенти УАФ зазначив, що йому було приємно почути слова подяки за роботу амбасадором платформи United24.
Нагадаємо, Андрій Шевченко скасував робочу поїздку до Одеси. Натомість запросив представників південних регіонів на бесіду за круглим столом у Києві.
Також ми писали, що колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів про плани президента Української Асоціації футболу (УАФ). Легендарний спортсмен зустрівся у Львові з головами регіональних асоціацій футболу восьми областей України.
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