Андрей Шевченко приехал в Харьков на встречу с представителями региональных ассоциаций
Бывший главный тренер сборной Украины и кандидат в президенты УАФ Андрей Шевченко приехал в Харьков. В городе он встретился с представителями региональных ассоциаций.
Об этом Андрей Шевченко сообщил в Facebook.
Шевченко в Харькове
Бывший главный тренер сборной Украины опубликовал фотографию из Харькова, которую подписал:
"Харьков. Несокрушимый город сильных и свободных людей. У меня связано с ним так много хороших воспоминаний. Очень рад снова быть здесь".
Шевченко провел в городе третью встречу с представителями региональных ассоциаций. По его словам, отдельный фокус был на работе с временно оккупированными территориями.
"Всесторонняя поддержка, взаимодействие между ассоциациями, чтобы обеспечить развитие регионов, игроков, детского футбола в тех областях, которые временно оккупированы или находятся на линии фронта", — рассказал он.
Кандидат в президенты УАФ отметил, что ему было приятно услышать слова благодарности за работу послом платформы United24.
Напомним, Андрей Шевченко отменил рабочую поездку в Одессу. В то же время пригласил представителей южных регионов на беседу за круглым столом в Киеве.
Также мы писали, что бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о планах президента Украинской Ассоциации футбола (УАФ). Легендарный спортсмен встретился во Львове с главами региональных ассоциаций футбола восьми областей Украины.
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