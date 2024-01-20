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Андрей Шевченко приехал в Харьков на встречу с представителями региональных ассоциаций

20 января 2024 21:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Андрей Шевченко приехал в Харьков на встречу с представителями региональных ассоциаций
Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Фото: facebook.com/shevaofficial
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Бывший главный тренер сборной Украины и кандидат в президенты УАФ Андрей Шевченко приехал в Харьков. В городе он встретился с представителями региональных ассоциаций.

Об этом Андрей Шевченко сообщил в Facebook.

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Шевченко в Харькове

Бывший главный тренер сборной Украины опубликовал фотографию из Харькова, которую подписал:

"Харьков. Несокрушимый город сильных и свободных людей. У меня связано с ним так много хороших воспоминаний. Очень рад снова быть здесь".

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко
Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Фото: facebook.com/shevaofficial

Шевченко провел в городе третью встречу с представителями региональных ассоциаций. По его словам, отдельный фокус был на работе с временно оккупированными территориями.

Встреча Андрея Шевченко с представителями региональных ассоциаций в Харькове
Встреча Андрея Шевченко с представителями региональных ассоциаций в Харькове. Фото: facebook.com/shevaofficial

"Всесторонняя поддержка, взаимодействие между ассоциациями, чтобы обеспечить развитие регионов, игроков, детского футбола в тех областях, которые временно оккупированы или находятся на линии фронта", — рассказал он.

Встреча Андрея Шевченко с представителями региональных ассоциаций в Харькове
Встреча Андрея Шевченко с представителями региональных ассоциаций в Харькове. Фото: facebook.com/shevaofficial

Кандидат в президенты УАФ отметил, что ему было приятно услышать слова благодарности за работу послом платформы United24.

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Пост Шевченко. Фото: скриншот

Напомним, Андрей Шевченко отменил рабочую поездку в Одессу. В то же время пригласил представителей южных регионов на беседу за круглым столом в Киеве.

Также мы писали, что бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о планах президента Украинской Ассоциации футбола (УАФ). Легендарный спортсмен встретился во Львове с главами региональных ассоциаций футбола восьми областей Украины.

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Харьков
футбол
Украина
Андрей Шевченко

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