Погода у Харкові на завтра — що прогнозують синоптики

Люди намагаються охолодитися під час спеки. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 10 липня, у Харкові та області продовжить вирувати спека. Подекуди температура повітря досягатиме +38 °С.

Про це інформує Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода у Харкові на 10 липня

У четвер, 10 липня, у Харкові та області буде доволі спекотно, хоч і очікується вітер.

По території Харківщині буде ясно. Опадів не прогнозується. Вітер південно-східний, у межах 7-12 м/с, вдень місцями пориви, 15-20 м/с..

У четвер температура повітря у Харківській області вночі — +19...+ 24 °С. Натомість вдень буде дуже спекотно — +33...+38 °С.

У Харкові 10 липня вітер буде південно-східний, у межах 7-12 м/с. Температура повітря вночі — +21...+23 °С. Вдень також вируватиме спека — +35...+37 °С.

Скриншот повідомлення Харківського регіонального центру з гідрометеорології/Telegram

Раніше в Укргідрометцентрі попереджали, що у середу, 9 липня, погодні умови в Україні істотно різнитимуться залежно від регіону.

Нагадаємо, що синоптик Наталія Птуха спрогнозувала, якою буде погода в Україні в першу декаду липня.