Погода в Харькове на завтра — что прогнозируют синоптики

Аномальная жара и ветер — прогноз погоды в Харькове на завтра
В четверг, 10 июля, в Харькове и области продолжит бушевать жара. Кое-где температура воздуха будет достигать +38 °С.
Об этом информирует Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Погода в Харькове на 10 июля
В четверг, 10 июля, в Харькове и области будет довольно жарко, хотя и ожидается ветер.
По территории Харьковской области будет ясно. Осадков не прогнозируется. Ветер юго-восточный, в пределах 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с..
В четверг температура воздуха в Харьковской области ночью - +19...+24 °С. Зато днем будет очень жарко — +33...+38 °С.
В Харькове 10 июля ветер будет юго-восточный, в пределах 7-12 м/с. Температура воздуха ночью — +21...+23 °С. Днем также будет бушевать жара — +35...+37 °С.
Ранее в Укргидрометцентре предупреждали, что в среду, 9 июля, погодные условия в Украине будут существенно отличаться в зависимости от региона.
Напомним, что синоптик Наталья Птуха спрогнозировала, какой будет погода в Украине в первую декаду июля.
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