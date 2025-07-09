Погода в Харькове на завтра — что прогнозируют синоптики

Люди пытаются охладиться во время жары. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 10 июля, в Харькове и области продолжит бушевать жара. Кое-где температура воздуха будет достигать +38 °С.

Об этом информирует Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода в Харькове на 10 июля

В четверг, 10 июля, в Харькове и области будет довольно жарко, хотя и ожидается ветер.

По территории Харьковской области будет ясно. Осадков не прогнозируется. Ветер юго-восточный, в пределах 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с..

В четверг температура воздуха в Харьковской области ночью - +19...+24 °С. Зато днем будет очень жарко — +33...+38 °С.

В Харькове 10 июля ветер будет юго-восточный, в пределах 7-12 м/с. Температура воздуха ночью — +21...+23 °С. Днем также будет бушевать жара — +35...+37 °С.

Скриншот сообщения Харьковского регионального центра по гидрометеорологии/Telegram

Ранее в Укргидрометцентре предупреждали, что в среду, 9 июля, погодные условия в Украине будут существенно отличаться в зависимости от региона.

Напомним, что синоптик Наталья Птуха спрогнозировала, какой будет погода в Украине в первую декаду июля.