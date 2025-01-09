Погода у Харкові 10 січня — детальний прогноз на п'ятницю

Тепла погода. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

На Харківщині у п'ятницю, 10 січня, очікується тепла, як для зими, погода з незначними опадами. Вночі та вранці можлива погіршена видимість через туман.

Про це повідомляють у пресслужбі Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

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У Харківській області прогнозують хмарну погоду з періодичними проясненнями. Істотних опадів не передбачається. У нічний і ранковий час місцями очікується туман, який може ускладнити рух транспорту. Вітер південно-східний, помірний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від -1 °С морозу до +4 °С тепла, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +6...11 °С тепла. Подібна погода є аномально теплою для січня, що підтверджує тренд на теплі зими останніх років.

Погода у Харкові 10 січня

Прогноз погоди у Харкові 10 січня. Фото: Метеопрог

У Харкові день буде теплим і здебільшого сухим. Істотних опадів не прогнозується. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Уночі температура повітря триматиметься в межах 0...-2 °С, а вдень підніметься до комфортних +8...+10 °С тепла.

Уночі та вранці можливий туман, тож водіям варто бути уважними на дорогах, враховуючи можливу знижену видимість.

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