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Аномально тепла зима у Харкові — прогноз погоди на завтра

9 січня 2025 13:33
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода у Харкові 10 січня — детальний прогноз на п'ятницю
Тепла погода. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

На Харківщині у п'ятницю, 10 січня, очікується тепла, як для зими, погода з незначними опадами. Вночі та вранці можлива погіршена видимість через туман.

Про це повідомляють у пресслужбі Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

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У Харківській області прогнозують хмарну погоду з періодичними проясненнями. Істотних опадів не передбачається. У нічний і ранковий час місцями очікується туман, який може ускладнити рух транспорту. Вітер південно-східний, помірний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від -1 °С морозу до +4 °С тепла, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +6...11 °С тепла. Подібна погода є аномально теплою для січня, що підтверджує тренд на теплі зими останніх років.

Погода у Харкові 10 січня

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Прогноз погоди у Харкові 10 січня. Фото: Метеопрог

У Харкові день буде теплим і здебільшого сухим. Істотних опадів не прогнозується. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Уночі температура повітря триматиметься в межах 0...-2 °С, а вдень підніметься до комфортних +8...+10 °С тепла.

Уночі та вранці можливий туман, тож водіям варто бути уважними на дорогах, враховуючи можливу знижену видимість.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко повідомила, коли в Україну повернеться прохолодна погода

Також стало відомо, чи будуть сьогодні, 9 січня, магнітні бурі на Землі. 

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