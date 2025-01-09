Погода в Харькове 10 января — подробный прогноз на пятницу

Теплая погода. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

На Харьковщине в пятницу, 10 января, ожидается теплая, как для зимы, погода с незначительными осадками. Ночью и утром возможна ухудшенная видимость из-за тумана.

Об этом сообщают в пресс-службе Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

Читайте также:

Прогноз погоды в Харьковской области 10 января

В Харьковской области прогнозируют облачную погоду с периодическими прояснениями. Существенных осадков не предвидится. В ночное и утреннее время местами ожидается туман, который может осложнить движение транспорта. Ветер юго-восточный, умеренный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от -1°С мороза до +4°С тепла, днем столбики термометров поднимутся до +6...11°С тепла. Подобная погода является аномально теплой для января, что подтверждает тренд на теплые зимы последних лет.

Погода в Харькове 10 января

Прогноз погоды в Харькове 10 января. Фото: Метеопрог

В Харькове день будет теплым и по большей части сухим. Существенных осадков не прогнозируется. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью температура воздуха будет держаться в пределах 0...-2°С, а днем поднимется до комфортных +8...+10°С тепла.

Ночью и утром возможен туман, поэтому водителям стоит быть внимательными на дорогах, учитывая возможную пониженную видимость.

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, когда в Украину вернется прохладная погода.

Также стало известно, будут ли сегодня, 9 января, магнитные бури на Земле.