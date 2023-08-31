Антисанітарія та переповнені камери: що виявила перевірка Харківського СІЗО
Під час перевірки Харківського слідчого ізолятора виявила низку порушень прав людини. Зокрема, фахівці зафіксували, що ув'язнених тримають в спільних камерах, де панує антисанітарія.
Про це повідомляє Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
Результати перевірки СІЗО
На час відвідування в установі перебувало 1521 ув’язнений та засуджений.
Працівники Секретаріату Омбудсмена, які перевіряли установу, відзначили такі порушення правил:
▪️ недотримання правил санітарії та гігієни в камерах;
▪️ порушення встановлених норм площі в результаті перенаповнення камер;
▪️ в окремих спальних приміщеннях ліжка розташовані впритул одне до одного, що порушує право засуджених на приватність;
▪️ порушення права на охорону здоров’я та медичну допомогу;
▪️ спільне розміщення осіб, взятих під варту, та засуджених, у результаті чого порушуються вимоги Закону України "Про попереднє ув’язнення".
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Харківський слідчий ізолятор. Фото: Дмитро Лубінець / Telegram
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Харківський слідчий ізолятор. Фото: Дмитро Лубінець / Telegram
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Харківський слідчий ізолятор. Фото: Дмитро Лубінець / Telegram
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Харківський слідчий ізолятор. Фото: Дмитро Лубінець / Telegram
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Харківський слідчий ізолятор. Фото: Дмитро Лубінець / Telegram
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Харківський слідчий ізолятор. Фото: Дмитро Лубінець / Telegram
"Також при конфіденційному спілкуванні з групою НПМ більшість ув’язнених та засуджених розповіли, що адміністрація установи взагалі не приймає посилки", — розповідає Лубінець.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини запевняє, що для усунення вказаних порушень буде вжито усіх заходів, передбачених законодавством, а також попередження їх у подальшому.
Нагадаємо, що до цього Лубінець розповів про жахливі умови утримання у соцзакладі на Чернігівщині.
Також ми писали про те, що Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що проблема номер один у військово-лікарській комісії — це корупція. За словами омбудсмена, за 5-15 тисяч доларів можна отримати будь-який діагноз.