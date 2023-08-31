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Антисанітарія та переповнені камери: що виявила перевірка Харківського СІЗО

31 серпня 2023 17:54
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Антисанітарія та переповнені камери: що виявила перевірка Харківського СІЗО
Харківський слідчий ізолятор. Фото: Дмитро Лубінець / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Під час перевірки Харківського слідчого ізолятора виявила низку порушень прав людини. Зокрема,  фахівці зафіксували, що ув'язнених тримають в спільних камерах, де панує антисанітарія.

Про це повідомляє Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

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На час відвідування в установі перебувало 1521 ув’язнений та засуджений.

Працівники Секретаріату Омбудсмена, які перевіряли установу, відзначили такі порушення правил: 

▪️ недотримання правил санітарії та гігієни в камерах;

▪️ порушення встановлених норм площі в результаті перенаповнення камер;

▪️ в окремих спальних приміщеннях ліжка розташовані впритул одне до одного, що порушує право засуджених на приватність;

▪️ порушення права на охорону здоров’я та медичну допомогу;

▪️ спільне розміщення осіб, взятих під варту, та засуджених, у результаті чого порушуються вимоги Закону України "Про попереднє ув’язнення".

  • Харківський слідчий ізолятор. Фото: Дмитро Лубінець / Telegram
  • Харківський слідчий ізолятор. Фото: Дмитро Лубінець / Telegram
  • Харківський слідчий ізолятор. Фото: Дмитро Лубінець / Telegram
  • Харківський слідчий ізолятор. Фото: Дмитро Лубінець / Telegram
  • Харківський слідчий ізолятор. Фото: Дмитро Лубінець / Telegram
  • Харківський слідчий ізолятор. Фото: Дмитро Лубінець / Telegram
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"Також при конфіденційному спілкуванні з групою НПМ більшість ув’язнених та засуджених розповіли, що адміністрація установи взагалі не приймає посилки", — розповідає Лубінець. 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини запевняє, що для усунення вказаних порушень буде вжито усіх заходів, передбачених законодавством, а також попередження їх у подальшому.

Нагадаємо, що до цього Лубінець розповів про жахливі умови утримання у соцзакладі на Чернігівщині

Також ми писали про те, що Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що проблема номер один у військово-лікарській комісії — це корупція. За словами омбудсмена, за 5-15 тисяч доларів можна отримати будь-який діагноз.

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