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Антисанитария и переполненные камеры: что обнаружили после проверок Харьковского СИЗО

31 августа 2023 17:54
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Антисанитария и переполненные камеры: обнаружена проверка Харьковского СИЗО
Харьковский следственный изолятор. Фото: Дмитрий Лубинец / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В ходе проверки Харьковского следственного изолятора выявила ряд нарушений прав человека. В частности, специалисты зафиксировали, что заключенных держат в общих камерах, где царит антисанитария.

Об этом сообщает Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец .

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На время посещения в учреждении находился 1521 заключенный и осужденный.

Работники Секретариата Омбудсмена, проверявшие учреждение, отметили следующие нарушения правил:

▪️ несоблюдение правил санитарии и гигиены в камерах;

▪️ нарушение установленных норм площади в результате перенаполнения камер;

▪️ в отдельных спальных помещениях кровати расположены вплотную друг к другу, что нарушает право осужденных на конфиденциальность;

▪️ нарушение права на здравоохранение и медицинскую помощь;

▪️ совместное размещение лиц, заключенных под стражу и осужденных, в результате чего нарушаются требования Закона Украины "О предварительном заключении".

  • Харьковский следственный изолятор. Фото: Дмитрий Лубинец / Telegram
  • Харьковский следственный изолятор. Фото: Дмитрий Лубинец / Telegram
  • Харьковский следственный изолятор. Фото: Дмитрий Лубинец / Telegram
  • Харьковский следственный изолятор. Фото: Дмитрий Лубинец / Telegram
  • Харьковский следственный изолятор. Фото: Дмитрий Лубинец / Telegram
  • Харьковский следственный изолятор. Фото: Дмитрий Лубинец / Telegram
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"Также при конфиденциальном общении с группой НПМ большинство заключенных и осужденных рассказали, что администрация учреждения вообще не принимает посылки" , — рассказывает Лубинец.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека уверяет, что для устранения указанных нарушений будут приняты все меры, предусмотренные законодательством, а также предупреждение их в дальнейшем.

Напомним, что до этого Лубинец рассказал об ужасных условиях содержания в соцзаведении на Черниговщине .

Также мы писали о том, что Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что проблема номер один в военно-врачебной комиссии – это коррупция. По словам омбудсмена, за 5-15 тысяч долларов можно получить любой диагноз.

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