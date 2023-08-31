Антисанитария и переполненные камеры: обнаружена проверка Харьковского СИЗО

Антисанитария и переполненные камеры: что обнаружили после проверок Харьковского СИЗО
В ходе проверки Харьковского следственного изолятора выявила ряд нарушений прав человека. В частности, специалисты зафиксировали, что заключенных держат в общих камерах, где царит антисанитария.
Об этом сообщает Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец .
Результаты проверки СИЗО
На время посещения в учреждении находился 1521 заключенный и осужденный.
Работники Секретариата Омбудсмена, проверявшие учреждение, отметили следующие нарушения правил:
▪️ несоблюдение правил санитарии и гигиены в камерах;
▪️ нарушение установленных норм площади в результате перенаполнения камер;
▪️ в отдельных спальных помещениях кровати расположены вплотную друг к другу, что нарушает право осужденных на конфиденциальность;
▪️ нарушение права на здравоохранение и медицинскую помощь;
▪️ совместное размещение лиц, заключенных под стражу и осужденных, в результате чего нарушаются требования Закона Украины "О предварительном заключении".
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Харьковский следственный изолятор. Фото: Дмитрий Лубинец / Telegram
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Харьковский следственный изолятор. Фото: Дмитрий Лубинец / Telegram
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Харьковский следственный изолятор. Фото: Дмитрий Лубинец / Telegram
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Харьковский следственный изолятор. Фото: Дмитрий Лубинец / Telegram
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Харьковский следственный изолятор. Фото: Дмитрий Лубинец / Telegram
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Харьковский следственный изолятор. Фото: Дмитрий Лубинец / Telegram
"Также при конфиденциальном общении с группой НПМ большинство заключенных и осужденных рассказали, что администрация учреждения вообще не принимает посылки" , — рассказывает Лубинец.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека уверяет, что для устранения указанных нарушений будут приняты все меры, предусмотренные законодательством, а также предупреждение их в дальнейшем.
Напомним, что до этого Лубинец рассказал об ужасных условиях содержания в соцзаведении на Черниговщине .
Также мы писали о том, что Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что проблема номер один в военно-врачебной комиссии – это коррупция. По словам омбудсмена, за 5-15 тысяч долларов можно получить любой диагноз.