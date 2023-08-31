Антисанитария и переполненные камеры: обнаружена проверка Харьковского СИЗО

Харьковский следственный изолятор. Фото: Дмитрий Лубинец / Telegram

В ходе проверки Харьковского следственного изолятора выявила ряд нарушений прав человека. В частности, специалисты зафиксировали, что заключенных держат в общих камерах, где царит антисанитария.

Об этом сообщает Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец .

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На время посещения в учреждении находился 1521 заключенный и осужденный.

Работники Секретариата Омбудсмена, проверявшие учреждение, отметили следующие нарушения правил:

▪️ несоблюдение правил санитарии и гигиены в камерах;

▪️ нарушение установленных норм площади в результате перенаполнения камер;

▪️ в отдельных спальных помещениях кровати расположены вплотную друг к другу, что нарушает право осужденных на конфиденциальность;

▪️ нарушение права на здравоохранение и медицинскую помощь;

▪️ совместное размещение лиц, заключенных под стражу и осужденных, в результате чего нарушаются требования Закона Украины "О предварительном заключении".

Харьковский следственный изолятор. Фото: Дмитрий Лубинец / Telegram

Харьковский следственный изолятор. Фото: Дмитрий Лубинец / Telegram

Харьковский следственный изолятор. Фото: Дмитрий Лубинец / Telegram

Харьковский следственный изолятор. Фото: Дмитрий Лубинец / Telegram

Харьковский следственный изолятор. Фото: Дмитрий Лубинец / Telegram

Харьковский следственный изолятор. Фото: Дмитрий Лубинец / Telegram 1/6 _ 6

"Также при конфиденциальном общении с группой НПМ большинство заключенных и осужденных рассказали, что администрация учреждения вообще не принимает посылки" , — рассказывает Лубинец.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека уверяет, что для устранения указанных нарушений будут приняты все меры, предусмотренные законодательством, а также предупреждение их в дальнейшем.

Напомним, что до этого Лубинец рассказал об ужасных условиях содержания в соцзаведении на Черниговщине .

Также мы писали о том, что Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что проблема номер один в военно-врачебной комиссии – это коррупция. По словам омбудсмена, за 5-15 тысяч долларов можно получить любой диагноз.