Армія РФ готується до наступу на Лимано-Куп'янському напрямку

Російські військові на танку. Фото: росЗМІ

Російські військові найближчими днями можуть здійснити наступ на Лимано-Куп'янському напрямку. Наразі, поки погодні умови не дозволяють це зробити, армія противника накопичує боєприпаси та змінює тактику.

Про це повідомив начальник пресслужби 15-го прикордонного загону Іван Шевцов в ефірі телемарафону.

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Наступ на Лимано-Куп'янському напрямку

За словами військового, останні декілька днів армія РФ не проводила штурмів, зокрема через триденні дощі. Також у цей період зменшилася кількість артилерійських обстрілів.

"Якщо є можливість проводити "м'ясні штурми", то вони проводять "м'ясні штурми", якщо сприятливі погодні умови і сприятлива обстановка, де вони проводять штурми, то також можуть застосовувати техніку", — розповів Шевцов.

Ймовірно, росіяни готуються до наступу на цій ділянці фронту. Для цього вони накопичують боєприпаси, а також постійно змінюють тактику.

"При несприятливих наразі погодних умовах — у нас іде дощ, ворог здійснює накопичення боєприпасів, ворог здійснює ротацію особового складу, переміщення особового складу, підтягує резерви, накопичує для того, щоб найближчим часом, тиждень-два, перейти до нової стадії штурмів", — додав військовий.

Нагадаємо, що українські Збройні сили незначно просунулися на лівому березі Херсонської області. На це вказують геолокаційні дані, опубліковані 27 жовтня.

Додамо, протягом минулої доби, 26 жовтня, відбулося 60 бойових зіткнень.

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