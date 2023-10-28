Армия РФ готовится к наступлению на Лимано-Купянском направлении

Российские военные на танке. Фото: росСМИ

Российские военные в ближайшие дни могут совершить наступление на Лимано-Купянском направлении. Пока погодные условия не позволяют это сделать, армия противника накапливает боеприпасы и меняет тактику.

Об этом сообщил начальник прессслужбы 15-го пограничного отряда Иван Шевцов в эфире телемарафона.

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Наступление на Лимано-Купянском направлении

По словам военного, последние несколько дней армия РФ не проводила штурмов, в частности из-за трехдневных дождей. Также в этот период уменьшилось количество артиллерийских обстрелов.

"Если есть возможность проводить "мясные штурмы", то они проводят "мясные штурмы", если благоприятные погодные условия и благоприятная обстановка, где они проводят штурмы, то также могут применять технику", — рассказал Шевцов.

Вероятно, россияне готовятся к наступлению на этом участке фронта. Для этого они накапливают боеприпасы и постоянно меняют тактику.

"При неблагоприятных погодных условиях — у нас идет дождь, враг осуществляет накопление боеприпасов, враг осуществляет ротацию личного состава, перемещение личного состава, подтягивает резервы, накапливает для того, чтобы в ближайшее время, неделю-две, перейти к новой стадии штурмов", — добавил военный.

Напомним, что украинские вооруженные силы незначительно продвинулись на левом берегу Херсонской области. На это указывают геолокационные данные, опубликованные 27 октября.

Добавим, за прошедшие сутки, 26 октября, произошло 60 боевых столкновений.

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