Армія РФ намагається наступати у районі двох сіл на Харківщині
Армія РФ намагається просунутися в районі Куп'янська. Зокрема, за минулу добу окупанти п'ять разів штурмували українські позиції в районах населеного пункту Синьківка та на схід від Петропавлівки Харківської області.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу.
Ситуація на Харківщині
Зазначається, що на Слобожанському напрямку окупанти зберігають військову присутність у прикордонних районах. Окрім цього, проводять диверсійну діяльність та нарощують щільність мінування вздовж кордону з Бєлгородською областю РФ.
Як також повідомляли у Харківській ОВА, російські військові хочуть захопити Синьківку в Куп'янському районі, щоб заблокувати вихід до самого Куп'янська та Куп’янська-Вузлового.
Нагадаємо, речник пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун розповів про нову тактику російських окупантів на фронті. За його словами, противник зменшив кількість штурмів.
Також ми писали, що за час війни в України особовий склад елітної 155-ї бригади морської піхоти Росії зменшився вдвічі. Ці втрати є істотно більшими, ніж за 10 років російської війни у Чечні.
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