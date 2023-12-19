Армія РФ намагається наступати у районі двох сіл на Харківщині

Російські танки. Фото ілюстративне: росЗМІ

Армія РФ намагається просунутися в районі Куп'янська. Зокрема, за минулу добу окупанти п'ять разів штурмували українські позиції в районах населеного пункту Синьківка та на схід від Петропавлівки Харківської області.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

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Зазначається, що на Слобожанському напрямку окупанти зберігають військову присутність у прикордонних районах. Окрім цього, проводять диверсійну діяльність та нарощують щільність мінування вздовж кордону з Бєлгородською областю РФ.

Як також повідомляли у Харківській ОВА, російські військові хочуть захопити Синьківку в Куп'янському районі, щоб заблокувати вихід до самого Куп'янська та Куп’янська-Вузлового.

Нагадаємо, речник пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун розповів про нову тактику російських окупантів на фронті. За його словами, противник зменшив кількість штурмів.

Також ми писали, що за час війни в України особовий склад елітної 155-ї бригади морської піхоти Росії зменшився вдвічі. Ці втрати є істотно більшими, ніж за 10 років російської війни у Чечні.