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Армия РФ пытается наступать в районе двух сел в Харьковской области

19 декабря 2023 11:15
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Армия РФ пытается наступать в районе двух сел в Харьковской области
Российские танки. Фото иллюстративное: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Армия РФ пытается продвинуться в Купянском районе. В частности, за минувшие сутки оккупанты пять раз штурмовали украинские позиции в районах населенного пункта Синьковка и восточнее Петропавловки Харьковской области.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

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Отмечается, что на Слобожанском направлении оккупанты сохраняют военное присутствие в приграничных районах. Кроме того, проводят диверсионную деятельность и наращивают плотность минирования вдоль границы с Белгородской областью РФ.

Как также сообщали в Харьковской ОВА, российские военные хотят захватить Синьковку в Купянском районе, чтобы заблокировать выход в сам Купянск и Купянск-Узловой.

Напомним, пресс-секретарь сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал о новой тактике российских оккупантов на фронте. По его словам, противник снизил количество штурмов.

Также мы писали, что за время войны у Украины личный состав элитной 155-й бригады морской пехоты России уменьшился вдвое. Эти потери существенно больше, чем за 10 лет российской войны в Чечне.

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