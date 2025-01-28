Удар по Харкову 28 січня — є поранені та руйнування

Наслідки удару по Харкову. Фото: Новини.LIVE

Окупаційна армія 28 січня вдарила по Харкову, внаслідок чого поранено двох людей. Крім того, в місті вщент згоріло виробниче підприємство.

Про це повідомив начальник відділу обласної прокуратури Дмитро Яциченко в коментарі Новини.LIVE.

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Яциченко розповів, що росіяни вдарили по Новобаварському районі Харкова. Там внаслідок обстрілів поранено двох людей, а також пошкоджено шість автомобілів.

Крім того, відомо, що удар припав на промисловий об’єкт. Внаслідок вибуху виникла пожежа, яку згодом ліквідували.

Зазначається, що ворожий "шахед" вдарив по території цивільного підприємства близько 00:35. Попередньо, це деревообробний цех. Внаслідок удару пошкоджено газогін, що спричинило масштабну пожежу, яка охопила двоповерховий корпус і сусідні приміщення. Так, підприємство згоріло вщент.

Постраждали 59-річна жінка та 9-річна дівчинка, які отримали сильний стрес.

Нагадаємо, цієї ночі загарбники випустили на Україну 100 ударних дронів. Більшість з них збила ППО, ще майже 30 були локаційно втрачені.

Водночас відомо, що через падіння уламків у Київській області пошкоджено житлові будинки та музей ретро-авто. В ОВА показали наслідки.