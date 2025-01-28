Удар по Харькову 28 января — есть раненые и разрушения

Последствия удара по Харькову. Фото: Новини.LIVE

Оккупационная армия 28 января ударила по Харькову, в результате чего ранены два человека. Кроме того, в городе дотла сгорело производственное предприятие.

Об этом сообщил начальник отдела областной прокуратуры Дмитрий Яциченко в комментарии Новини.LIVE.

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Обстрел Харькова 28 января

Яциченко рассказал, что россияне ударили по Новобаварскому району Харькова. Там в результате обстрелов ранены два человека, а также повреждены шесть автомобилей.

Кроме того, известно, что удар пришелся на промышленный объект. В результате взрыва возник пожар, который впоследствии ликвидировали.

Отмечается, что вражеский "шахед" ударил по территории гражданского предприятия около 00:35. Предварительно, это деревообрабатывающий цех. В результате удара поврежден газопровод, что повлекло масштабный пожар, который охватил двухэтажный корпус и соседние помещения. Так, предприятие сгорело дотла.

Пострадали 59-летняя женщина и 9-летняя девочка, которые получили сильный стресс.

Напомним, этой ночью захватчики выпустили на Украину 100 ударных дронов. Большинство из них сбила ПВО, еще почти 30 были локационно потеряны.

В то же время известно, что из-за падения обломков в Киевской области повреждены жилые дома и музей ретро-авто. В ОВА показали последствия.