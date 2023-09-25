Авіакатастрофа АН-26: чому за три роки досі не покарано винних

Місце падіння військового літака біля міста Чугуєва. Фото: Марієнко Андрій / УНІАН

У вересні 2020 року в Харківській області під Чугуєвом сталася авіакатастрофа військового літака АН-26 Збройних сил України, який виконував посадку за два кілометри від військового аеропорту Чугуєва. На борту перебували 27 осіб, включаючи офіцерів та курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба, які виконували навчально-тренувальний політ. Внаслідок катастрофи 26 людей загинули. Лише одному вдалося вижити. За три роки після жахливої ​​авіакатастрофи справа про цю трагедію все ще не розглядається по суті.

В матеріалі Новини.LIVE ми розглянемо хронологію подій і те, чому процес відкладається.

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Історія трагедії

25 вересня 2020 року близько 20:45 упав військовий літак АН-26, на борту якого були курсанти та офіцери Харківського університету Повітряних сил ім. Івана Кожедуба. За інформацією СБУ, командир екіпажу літака АН-26 перед катастрофою доповів про відмову лівого двигуна і запросив захід на посадку.

Місце падіння військового літака біля міста Чугуєва. Фото: Марієнко Андрій / УНІАН

7 членів екіпажу та 18 курсантів загинули на місці. Двом вдалось врятуватись, але вже 26 вересня стало відомо, що один з них помер від опіків, несумісних із життям, у лікарні. Хлопець мав 90 відсотків тіла в опіках.

Єдиний, хто уцілів у цій трагедії, — В'ячеслав Золочевський. Він зміг вижити, оскільки після вибуху його накрило уламком фюзеляжу, який урятував його від вогню.

Протягом кількох тижнів екперти встановлювали тіла загиблих і лише 6 жовтня рідним дали їх поховати. Прощались із льотчиками та курсантами у Харкові на майдані Свободи. За наказом президента України Володимира Зеленського, усі, хто були на борту літака АН-26, відзначені медаллю "За військову службу Україні", 26 з них — посмертно.

Прощання із загиблими в авіакатастрофі. Фото: Марієнко Андрій / УНІАН

Встановлення причин трагедії

В травні 2021 року Державне бюро розслідувань оголосило про завершення розслідування аварії літака. За словами начальника слідчого відділу Держбюро розслідувань Вадима Приймачка, "найбільш основною причиною трагедії" є незаконне надання керівником польотів на аеродромі "Чугуїв" дозволів на польоти АН-26 конвеєрним способом, що означає, що літак злітав після заходу на посадку без остаточної посадки.

"Оскільки зліт відбувався конвеєром, вказана поломка не змогла бути виявлена екіпажем своєчасно, а була виявлена на етапі зльоту на швидкості, яка вже не дозволяла здійснити посадку, оскільки в даному випадку могли бути непередбачувані наслідки", — сказав Приймачок.

Серед інших причин аварії АН-26 зазначаються незаконне допущення до польотів курсантів без належної підготовки, незаконний дозвіл на польоти в нічний час без необхідної кваліфікації командира екіпажу, а також допуск польотів із більшою кількістю людей на борту, ніж передбачалося.

Судовий розгляд

Справа про авіакатастрофу АН-26 розглядається Київським районним судом Полтави. У судовому процесі беруть участь понад 50 осіб. Обвинувачених шестеро:

колишній командувач Повітряних сил ЗСУ Сергій Дроздов;

колишній начальник ХНУПС Олександр Туринський;

колишній командир в/ч А4104 В'ячеслав Глазунов;

колишній заступник командира в/ч А4104 Олександр Вовк;

колишній керівник польотів в/ч А4104 Олександр Жук;

заступник командира в/год А4104 з льотної підготовки Роман Куценко.

Усі шестеро підозрюваних не визнали провини та відмовилися давати покази під час досудового слідства.

Проте досі її не розглядали по суті. Обвинувальний акт було передано до суду в січні 2022 року. Але через війну судовий процес не проводився до квітня 2023 року. З квітня по 8 серпня відбулося три засідання, але розгляд суті справи так і не почався.

Обвинувачені всі звернулися із ходатайством про припинення розгляду справи, мотивуючи це тим, що вони перебувають на військових службах. Однак їх не мобілізовували під час мобілізації, вони проходять військову службу на постійній основі.

В коментарі Суспільному, прокурор Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони східного регіону Павло Юхимович розповів, що основна причина перенесення підготовчого засідання — це почергова неявка представників у справі.

Як просувається справа зараз

Востаннє на підготовче засідання учасники процесу збиралися 4 вересня. До суду приїхали батьки загиблих в авіакатастрофі, їхній адвокат, прокурор та деякі захисники обвинувачених.

Батьки загиблих в авіакатастрофі. Фото: Суспільне Полтава

Під час засідання в Київському районному суді Полтави захисниця обвинуваченого Сергія Дроздова подала клопотання до суду щодо перенесення засідання, оскільки вона перебуває на лікарняному. Сам Сергій Дроздов також виразив бажання, щоб засідання відбулося за її участі.

Прокурор Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони східного регіону Павло Юхимович висловив можливість продовжити підготовче засідання, оскільки були інші клопотання від інших обвинувачених, які можна розглянути без участі захисниці Дроздова. Цю позицію підтримали потерпілі та їхній адвокат. Решта учасників заявила, що це має бути на розсуд суду.

Суд вирішив, що продовження підготовчого судового засідання не може відбутися, оскільки це порушило б право на захист, адже сам обвинувачений заперечує продовжувати засідання.

Наступне засідання заплановане на 11 жовтня.