Авиакатастрофа АН-26: почему за три года до сих пор не наказаны виновные

Место падения военного самолета возле города Чугуева. Фото: Мариенко Андрей / УНИАН

В сентябре 2020 года в Харьковской области под Чугуевым произошла авиакатастрофа военного самолета АН-26 Вооруженных сил Украины, выполнявшего посадку в двух километрах от военного аэропорта Чугуева. На борту находились 27 человек, включая офицеров и курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Кожедуба, совершавших учебно-тренировочный полет. В результате катастрофы 26 человек погибли. Лишь одному удалось выжить. Через три года после ужасной авиакатастрофы дело об этой трагедии все еще не рассматривается по существу.

В материале Новини.LIVE мы рассмотрим хронологию событий и то, почему процесс откладывается.

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История трагедии

25 сентября 2020 года около 20:45 упал военный самолет АН-26, на борту которого находились курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба. По информации СБУ, командир экипажа самолета перед крушением доложил об отказе левого двигателя и запросил заход на посадку.

Место падения военного самолета возле города Чугуева. Фото: Мариенко Андрей / УНИАН

7 членов экипажа и 18 курсантов погибли на месте. Двум удалось спастись, но уже 26 сентября стало известно, что один из них умер от ожогов, несовместимых с жизнью, в больнице. У парня 90 процентов тела было в ожогах.

Единственный уцелевший в этой трагедии — Вячеслав Золочевский. Он смог выжить, поскольку после взрыва его накрыло обломком фюзеляжа, спасшего его от огня.

В течение нескольких недель эксперты устанавливали тела погибших и только 6 октября родным дали их похоронить. Прощались с летчиками и курсантами в Харькове на площади Свободы. По приказу президента Украины Владимира Зеленского, все кто находился на борту самолета АН-26, отмечены медалью "За военную службу Украине", 26 из них — посмертно.

Прощание с погибшими в авиакатастрофе. Фото: Мариенко Андрей / УНИАН

Установление причин трагедии

В мае 2021 года Государственное бюро расследований объявило о завершении расследования аварии самолета. По словам начальника следственного отдела Госбюро расследований Вадима Примачко, "наиболее основной причиной трагедии" является незаконное предоставление руководителем полетов на аэродроме "Чугуев" разрешений на полеты АН-26 конвейерным способом, что означает, что самолет взлетал после захода на посадку без окончательной посадки.

"Поскольку взлет происходил конвейером, указанная поломка не смогла быть обнаружена экипажем своевременно, а была обнаружена на этапе взлета при скорости, которая уже не позволяла совершить посадку, поскольку в данном случае могли быть непредсказуемые последствия", — сказал Примачок.

Среди других причин аварии АН-26 указываются незаконное допущение к полетам курсантов без должной подготовки, незаконное разрешение на полеты в ночное время без необходимой квалификации командира экипажа, а также допуск полетов с большим количеством людей на борту, чем предполагалось.

Судебное разбирательство

Дело об авиакатастрофе рассматривается Киевским районным судом Полтавы. В судебном процессе принимают участие более 50 человек. Обвиняемых шестеро:

бывший командующий Воздушными силами ВСУ Сергей Дроздов;

бывший начальник ХНУПС Александр Туринский;

бывший командир в/ч А4104 Вячеслав Глазунов;

бывший заместитель командира в/ч А4104 Александр Вовк;

бывший руководитель полетов в/ч А4104 Александр Жук;

заместитель командира в/ч А4104 по летной подготовке Роман Куценко.

Все шестеро подозреваемых не признали вины и отказались давать показания в ходе досудебного следствия.

Однако до сих пор дело не рассматривали по существу. Обвинительный акт был передан в суд в январе 2022 года. Но из-за войны судебный процесс не проводился до апреля 2023 года. С апреля по 8 августа состоялось три заседания, но рассмотрение сути дела так и не началось.

Обвиняемые все обратились с ходатайством о прекращении рассмотрения дела, мотивируя это тем, что они находятся на военных службах. Однако их не мобилизовывали, они проходят военную службу на постоянной основе.

В комментарии Суспільне, прокурор Специализированной прокуратуры в сфере обороны восточного региона Павел Ефимович рассказал, что основная причина переноса подготовительного заседания — это поочередная неявка представителей по делу.

Как продвигается дело сейчас

В последний раз на подготовительное заседание участники процесса собирались 4 сентября. В суд приехали родители погибших в авиакатастрофе, их адвокат, прокурор и некоторые защитники обвиняемых.

Родители погибших в авиакатастрофе. Фото: Общественное Полтава

Во время заседания в Киевском районном суде Полтавы защитница обвиняемого Сергея Дроздова подала ходатайство в суд о переносе заседания, поскольку она находится на больничном. Сам Сергей Дроздов также выразил желание, чтобы заседание прошло при его участии.

Прокурор Специализированной прокуратуры в сфере обороны восточного региона Павел Ефимович выразил возможность продолжить подготовительное заседание, поскольку были другие ходатайства от других обвиняемых, которые можно рассмотреть без участия защитницы Дроздова. Эту позицию поддержали потерпевшие и их адвокат. Остальные участники заявили, что это должно быть по усмотрению суда.

Суд решил, что продолжение подготовительного судебного заседания не может состояться, поскольку это бы нарушило право на защиту, ведь сам обвиняемый отрицает продолжать заседание.

Следующее заседание запланировано на 11 октября.