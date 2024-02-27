Авто опинилося на будинку — у Харкові водій скоїв п'яну ДТП

Авто на будівлі внаслідок ДТП. Фото: t.me/patrolpolice_kharkiv

Нетверезий водій у ніч проти 26 лютого скоїв дорожньо-транспортну пригоду у Харкові. До цього у нього вже відібрали водійське посвідчення за поїздки у стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції у Харківській області 27 лютого.

П'яне ДТП у Харкові

Правоохоронці розповіли, що вчора вночі до них надійшло повідомлення про нетверезого водія автомобіля Opel, який їздить містом.

"На вулиці Дружби народів інспектори виявили ймовірного порушника. Поліцейські увімкнули спеціальні звукові та світлові сигнали, подавши водієві вимогу про зупинку, однак водій це проігнорував та прискорив рух. Патрульні почали переслідування", — йдеться у повідомленні поліції.

Патрульні зазначили, що під час руху водій грубо порушував правила дорожнього руху, чим створював небезпеку для інших водіїв та пішоходів. В результаті, чоловік не впорався з керування та наїхав на невідому перешкоду, що спричинило перекидання авто та його наїзд на дах будівлі.

"Кермувальник мав явні ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на стан сп’яніння громадянин пройшов за допомогою приладу Drager, результат якого склав 2,84 проміле, що в понад 14 разів перевищувало допустиму норму", — додали правоохоронці.

Після цього патрульні відсторонили водія від керування та склали на нього адміністративні протоколи:

порушення ПДР, що спричинило ДТП,

повторне протягом року керування транспортним засобом в стані сп’яніння,

невиконання вимоги про зупинку,

та адміністративну постанову за керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування.

Скриншот допису поліції в Telegram

Нагадаємо, вночі 26 лютого у Львівській області трапилася смертельна ДТП за участю легковика та мікроавтобуса. В результаті аварії загинули троє осіб.

Крім того, сьогодні у Києві зіткнулись трамвай та вантажівка. Внаслідок зіткнення кабіна трамвая була сильно пошкоджена і перетворилася на купу металу.