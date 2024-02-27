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Авто оказалось на доме — в Харькове водитель совершил пьяное ДТП

27 февраля 2024 14:50
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Авто оказалось на доме — в Харькове водитель совершил пьяное ДТП
Автомобиль на здании в результате ДТП. Фото: t.me/patrolpolice_kharkiv
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Нетрезвый водитель в ночь на 26 февраля совершил дорожно-транспортное происшествие в Харькове. До этого у него уже отобрали водительские права за поездки в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции в Харьковской области 27 февраля.

Пьяное ДТП в Харькове

Правоохранители рассказали, что вчера ночью к ним поступило сообщение о нетрезвом водителе автомобиля Opel, который ездит по городу.

"На улице Дружбы народов инспекторы обнаружили предполагаемого нарушителя. Полицейские включили специальные звуковые и световые сигналы, предъявив водителю требование об остановке, однако водитель это проигнорировал и ускорил движение. Патрульные начали преследование", — говорится в сообщении полиции.

Патрульные отметили, что при движении водитель грубо нарушал правила дорожного движения, чем создавал опасность для других водителей и пешеходов. В результате мужчина не справился с управлением и наехал на неизвестное препятствие, что повлекло за собой опрокидывание авто и его наезд на крышу здания.

"Управитель имел явные признаки алкогольного опьянения. Обзор на состояние опьянения гражданин прошел с помощью прибора Drager, результат которого составил 2,84 промилле, что более 14 раз превышало допустимую норму", — добавили правоохранители.

После этого патрульные отстранили водителя от управления и составили на него административные протоколы:

  • нарушение ПДД, повлекшее за ДТП,
  • повторное в течение года управление транспортным средством в состоянии опьянения,
  • невыполнение требования об остановке,
  • и административное постановление за управление транспортным средством лицом, лишенным права управления.
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Скриншот сообщения полиции в Telegram

Напомним, ночью 26 февраля во Львовской области произошло смертельное ДТП с участием легковушки и микроавтобуса. В результате аварии погибли три человека.

Кроме того, сегодня в Киеве столкнулись трамвай и грузовик. В результате столкновения кабина трамвая была сильно повреждена и превратилась в груду металла.

ДТП
алкоголь
полиция
Харьков
автомобиль
водители

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