Авто оказалось на доме — в Харькове водитель совершил пьяное ДТП

Автомобиль на здании в результате ДТП. Фото: t.me/patrolpolice_kharkiv

Нетрезвый водитель в ночь на 26 февраля совершил дорожно-транспортное происшествие в Харькове. До этого у него уже отобрали водительские права за поездки в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции в Харьковской области 27 февраля.

Пьяное ДТП в Харькове

Правоохранители рассказали, что вчера ночью к ним поступило сообщение о нетрезвом водителе автомобиля Opel, который ездит по городу.

"На улице Дружбы народов инспекторы обнаружили предполагаемого нарушителя. Полицейские включили специальные звуковые и световые сигналы, предъявив водителю требование об остановке, однако водитель это проигнорировал и ускорил движение. Патрульные начали преследование", — говорится в сообщении полиции.

Патрульные отметили, что при движении водитель грубо нарушал правила дорожного движения, чем создавал опасность для других водителей и пешеходов. В результате мужчина не справился с управлением и наехал на неизвестное препятствие, что повлекло за собой опрокидывание авто и его наезд на крышу здания.

"Управитель имел явные признаки алкогольного опьянения. Обзор на состояние опьянения гражданин прошел с помощью прибора Drager, результат которого составил 2,84 промилле, что более 14 раз превышало допустимую норму", — добавили правоохранители.

После этого патрульные отстранили водителя от управления и составили на него административные протоколы:

нарушение ПДД, повлекшее за ДТП,

повторное в течение года управление транспортным средством в состоянии опьянения,

невыполнение требования об остановке,

и административное постановление за управление транспортным средством лицом, лишенным права управления.

Скриншот сообщения полиции в Telegram

Напомним, ночью 26 февраля во Львовской области произошло смертельное ДТП с участием легковушки и микроавтобуса. В результате аварии погибли три человека.

Кроме того, сегодня в Киеве столкнулись трамвай и грузовик. В результате столкновения кабина трамвая была сильно повреждена и превратилась в груду металла.