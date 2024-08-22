У Харківській області сталася ДТП з сімома постраждалими

Пошкоджена машина внаслідок ДТП. Фото: Поліція Харківскьої області

У Харківській області зіткнулися дві автівки. Масштабна дорожньо-транспортна пригода сталася у селі Волохів Яр внаслідок якої постраждали семеро осіб.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

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За попередніми даними поліції, ДТП сталася неподалік села Волохів Яр на автодорозі Київ—Харків—Довжанський.

Водій автомобіля Skoda Superb зіткнувся з автомобілем Chevrolet Aveo, який здійснював виїзд з другорядної дороги з міста Балаклія та не надав перевагу в русі іншому учаснику дорожнього руху.

Місце ДТП. Фото: Національна поліція

Авто від сили удару викинуло за межі дороги. Фото: Національна поліція

Внаслідок аварії постраждали семеро осіб: водій та 26-річний пасажир автівки Skoda, 59-річний водій Chevrolet та його чотири пасажири – 59 та 57-річні жінки, 16-річний хлопець та 7-річна дівчина.

Потерпіла внаслідок ДТП. Фото: Національна поліція України

Медик екстреної допомоги на місці події. Фото: Національна поліція

"Всі потерпілі отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та доставленні до медичних закладів. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Відкрито кримінальне провадження", — повідомили в поліції.