У Харківській області сталася ДТП з сімома постраждалими

Авто викинуло за дорогу — на Харківщині сталася масштабна ДТП з постраждалими
У Харківській області зіткнулися дві автівки. Масштабна дорожньо-транспортна пригода сталася у селі Волохів Яр внаслідок якої постраждали семеро осіб.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
Масштабна ДТП у Харківській області 22 серпня
За попередніми даними поліції, ДТП сталася неподалік села Волохів Яр на автодорозі Київ—Харків—Довжанський.
Водій автомобіля Skoda Superb зіткнувся з автомобілем Chevrolet Aveo, який здійснював виїзд з другорядної дороги з міста Балаклія та не надав перевагу в русі іншому учаснику дорожнього руху.
Внаслідок аварії постраждали семеро осіб: водій та 26-річний пасажир автівки Skoda, 59-річний водій Chevrolet та його чотири пасажири – 59 та 57-річні жінки, 16-річний хлопець та 7-річна дівчина.
"Всі потерпілі отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та доставленні до медичних закладів. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Відкрито кримінальне провадження", — повідомили в поліції.
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