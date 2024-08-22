В Харьковской области произошло ДТП с семью пострадавшими

Поврежденная машина в результате ДТП. Фото: Полиция Харьковской области

В Харьковской области столкнулись два автомобиля. Масштабное дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Волохов Яр, в результате которого пострадали семь человек.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

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По предварительным данным полиции, ДТП произошло недалеко от села Волохов Яр на автодороге Киев—Харьков—Должанское.

Водитель автомобиля Skoda Superb столкнулся с автомобилем Chevrolet Aveo, который совершал выезд со второстепенной дороги из города Балаклея и не предпочел в движении другому участнику дорожного движения.

Место ДТП. Фото: Национальная полиция

Автомобиль от силы удара выбросило за пределы дороги. Фото: Национальная полиция

В результате аварии пострадали семь человек: водитель и 26-летний пассажир автомобиля Skoda, 59-летний водитель Chevrolet и его четыре пассажира – 59 и 57-летние женщины, 16-летний парень и 7-летняя девушка.

Пострадала в результате ДТП. Фото: Национальная полиция Украины

Медик экстренной помощи на месте происшествия. Фото: Национальная полиция

"Все пострадавшие получили телесные повреждения разной степени тяжести и доставлении в медицинские учреждения. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Открыто уголовное производство", — сообщили в полиции.