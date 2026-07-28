АЗС на трасі Харків — Полтава: що відомо про пальне

АЗС після атаки. Фото ілюстративне: Головне управління Нацполіції Харківщини

Інформація про те, що на трасі Харків — Полтава не залишилося жодної діючої АЗС, не відповідає дійсності. На Харківщині наразі немає дефіциту пального, попри регулярні російські атаки на автозаправні станції. Водночас для АЗС у регіоні планують запровадити додаткові заходи фізичного захисту. Це має допомогти убезпечити працівників заправок та водіїв.

Про це в ефірі телемарафону розповів очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Новини.LIVE.

Робота АЗС

Інформація про те, що на трасі Харків — Полтава нібито не залишилося жодної діючої АЗС, не відповідає дійсності. Водночас автозаправні станції в Харківській області регулярно стають цілями російських атак. Через це влада разом із представниками мереж АЗС розробила заходи для посилення їхнього захисту.

"Щодо траси від Полтави до Харкова, ця інформація не відповідає дійсності. Тим більше, що ми зустрічалися із представниками автозаправних мереж і розробили спільно заходи елементарного фізичного пасивного захисту", — сказав Олег Синєгубов.

Посилення захисту

Нові заходи мають допомогти убезпечити працівників АЗС та людей, які приїжджають туди за пальним. Їх планують зробити обов'язковими для автозаправних станцій у Харкові та області.

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"Ми так само ці елементи захисту приймемо на Раді оборони області як обов'язкові, тобто роботи на території міста Харкова, Харківської області, тому що дійсно ми маємо убезпечити і самих операторів АЗС, тих, хто там працює, тих, хто приїжджає на обслуговування", — зазначив голова ОВА.

Брак пального

Попри регулярні атаки на інфраструктуру, дефіциту пального в області наразі не фіксують. Водночас ситуація залишається складною через постійні удари по автозаправних станціях.

"На щастя, зараз дефіциту пального у нас немає, ну і, звичайно, Сили повітряної оборони приділяють цьому питанню достатньо уваги", — сказав Синєгубов.

За його словами, протягом тижня над Харковом та Харківською областю збили понад 100 "шахедів" та інших повітряних цілей.

Захист від дронів

Водночас у Харкові планують запустити експериментальний проєкт для захисту міста від FPV-дронів на оптоволоконному керуванні. Небезпека таких атак уже поширюється не лише на північні райони та околиці, а й на інші частини міста. Через це влада разом із військовими працює над новими способами протидії таким безпілотникам.

Окремо в області посилюють захист автомобілів екстреної медичної допомоги. Щодня на чергування виїжджають близько 90 машин, понад 70 із них уже обладнані системами РЕБ та засобами виявлення й моніторингу повітряного простору. Близько 50 захищених автомобілів щодня працюють на найбільш небезпечних напрямках, а медикам також передали ще 20 комплектів обладнання. Захист екстреної допомоги планують посилювати й надалі, щоб обладнати такими системами всі автомобілі. Паралельно область працює над захистом логістичних маршрутів та розвитком систем протидії повітряним загрозам.

Як повідомляли Новини.LIVE, після чергових російських ударів на Харківщині планують посилити заходи безпеки на підприємствах та об'єктах, де постійно перебувають люди. Влада окремо працюватиме над захистом терміналу Нової пошти, який уже неодноразово атакували, та автозаправних станцій. Серед можливих рішень — додаткові укриття, антидронові сітки та покращення системи оповіщення.

Також Новини.LIVE писали, що Харків зазнав масштабних руйнувань через повномасштабну війну Росії проти України. Місто продовжує відновлювати житлові будинки та іншу пошкоджену інфраструктуру. Водночас цей процес ускладнюють нестача фінансування та працівників. Попри це, роботи з відбудови у Харкові тривають.