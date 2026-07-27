Скільки будівель зруйновано у Харкові через війну Росії

Зруйнований будинок у Харкові. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Харків зазнав масштабних руйнувань через повномасштабну війну Росії проти України. Місто продовжує відновлювати житлові будинки та іншу пошкоджену інфраструктуру. Водночас цей процес ускладнюють нестача фінансування та працівників. Попри це, роботи з відбудови у Харкові тривають.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів мер Харкова Ігор Терехов, передає Новини.LIVE.

Масштаб руйнувань

За словами Ігоря Терехова, від початку повномасштабної війни російські атаки завдали місту масштабних збитків. У Харкові зруйновані або пошкоджені близько 14 тисяч будівель, серед яких майже 10 тисяч житлових будинків. Терехов наголосив, що серед великих міст України Харків має найбільше руйнувань через російську агресію. Водночас відновлення пошкодженого житла триває.

"Більш ніж 160 тисяч мешканців міста Харкова залишилися без своїх домівок, без даху над головою", — сказав Терехов.

За словами мера, з 2022 року в Харкові вдалося відбудувати або відновити близько 4 тисяч житлових будинків. Він зазначив, що частину будинків ремонтувати легше, оскільки вони зазнали незначних пошкоджень. Інші об’єкти мають серйозніші руйнування і досі перебувають у роботі.

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Проблеми відбудови

За словами Терехова, одним із головних факторів, що стримують відновлення, є нестача фінансування. Місто залежить не лише від власного бюджету, а й від державної підтримки.

"За це півріччя ми не мали жодної копійки державної субвенції на відбудову. Жодної копійки. І все це ми робимо за власні кошти", — заявив мер.

Ще однією проблемою він назвав нестачу людей. Значна частина працівників комунальних підприємств захищає Україну на фронті. За словами міського голови, понад тисяча співробітників комунальних служб Харкова зараз служать у лавах ЗСУ.

Зазначимо, російські війська регулярно атакують Харків ударними безпілотниками, ракетами, керованими авіабомбами та з реактивних систем залпового вогню. Через ці удари місто продовжує зазнавати нових пошкоджень, а роботи з відновлення доводиться проводити одночасно з протидією новим атакам.

Як повідомляли Новини.LIVE, кількість постраждалих внаслідок удару російських військ по Слобідському району Харкова, 26 липня, зросла до 14 людей. Загинула 40-річна жінка, вимушена переселенка. Серед поранених її малолітній син.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові внаслідок атаки російського FPV-дрона загинув доцент кафедри інженерії програмного забезпечення Національного аерокосмічного університету "ХАІ" Геннадій Симбірський. Ворожий безпілотник влучив у автомобіль, яким викладач їхав до міста.