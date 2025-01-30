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"Баба Яга" влучно знищує окупантів на Харківщині — відео

30 січня 2025 14:59
Анастасія Постоєнко - Редактор
Прикордонники показали відео знищення окупантів на Харківщині
Підготовка до запуску дрона. Фото ілюстративне: Армія.Inform
Анастасія Постоєнко - Редактор

Українські військові майстерно винищують російські війська на Харківському напрямку. Завдяки використанню дрона їм вдалося ліквідувати кількох окупантів і не тільки.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ

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Виявлений окупант, який хоче заховатися в укритті. Фото: ДПСУ
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Російський військовий. Фото: скриншот

У Державній прикордонній службі розповіли, що бійцям Збройних сил України успішно вдалося застосувати дрони "Баба Яга" проти окупантів. Внаслідок точних скидів боєприпасів бійці ЗСУ знищили 12 ворожих позицій і два укриття на Харківському напрямку.

Нагадаємо, нещодавно дрони ГУР успішно атакували один з найбільших нафтопереробних заводів в Росії. 

Також бійці ЗСУ знищили дорогоцінну зброю окупантів, яка оцінюється у понад 45 млн доларів. 

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