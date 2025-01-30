Прикордонники показали відео знищення окупантів на Харківщині

"Баба Яга" влучно знищує окупантів на Харківщині — відео
Українські військові майстерно винищують російські війська на Харківському напрямку. Завдяки використанню дрона їм вдалося ліквідувати кількох окупантів і не тільки.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
Російські війська зазнали втрат через роботу дрона "Баба Яга"
У Державній прикордонній службі розповіли, що бійцям Збройних сил України успішно вдалося застосувати дрони "Баба Яга" проти окупантів. Внаслідок точних скидів боєприпасів бійці ЗСУ знищили 12 ворожих позицій і два укриття на Харківському напрямку.
Нагадаємо, нещодавно дрони ГУР успішно атакували один з найбільших нафтопереробних заводів в Росії.
Також бійці ЗСУ знищили дорогоцінну зброю окупантів, яка оцінюється у понад 45 млн доларів.
Читайте Новини.LIVE!