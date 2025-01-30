Прикордонники показали відео знищення окупантів на Харківщині

Підготовка до запуску дрона. Фото ілюстративне: Армія.Inform

Українські військові майстерно винищують російські війська на Харківському напрямку. Завдяки використанню дрона їм вдалося ліквідувати кількох окупантів і не тільки.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Читайте також:

Російські війська зазнали втрат через роботу дрона "Баба Яга"

Виявлений окупант, який хоче заховатися в укритті. Фото: ДПСУ

Російський військовий. Фото: скриншот

У Державній прикордонній службі розповіли, що бійцям Збройних сил України успішно вдалося застосувати дрони "Баба Яга" проти окупантів. Внаслідок точних скидів боєприпасів бійці ЗСУ знищили 12 ворожих позицій і два укриття на Харківському напрямку.

Нагадаємо, нещодавно дрони ГУР успішно атакували один з найбільших нафтопереробних заводів в Росії.

Також бійці ЗСУ знищили дорогоцінну зброю окупантів, яка оцінюється у понад 45 млн доларів.