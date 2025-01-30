Пограничники показали видео уничтожения оккупантов на Харьковщине

Подготовка к запуску дрона. Фото иллюстративное: Армия.Inform

Украинские военные мастерски истребляют российские войска на Харьковском направлении. благодаря использованию дрона им удалось ликвидировать нескольких оккупантов и не только.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

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Выявленный оккупант, который хочет спрятаться в укрытии. Фото: ГПСУ

Российский военный. Фото: скриншот

В Государственной пограничной службе рассказали, что бойцам Вооруженных сил Украины успешно удалось применить дроны "Баба Яга" против оккупантов. Вследствие точных сбросов боеприпасов бойцы ВСУ уничтожили 12 вражеских позиций и два укрытия на Харьковском направлении.

Напомним, недавно дроны ГУР успешно атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России.

Также бойцы ВСУ уничтожили драгоценное оружие оккупантов, которое оценивается в более 45 млн долларов.