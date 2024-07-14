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Багато годин без електроенергії — за якими графіками відключатимуть світло в Харкові сьогодні

14 липня 2024 00:15
Анатолій Слюсар - Редактор
Графіки відключень світла у Харкові й Харківській області сьогодні, 14 липня
Жінка зі свічкою. Фото ілюстративне: expres.online/Ярослав Станчак
Анатолій Слюсар - Редактор

У неділю, 14 липня, по всій  Україні діятимуть погодинні графіки відключення електроенергії. У Харківській області, так само, як і в інших регіонах, стабілізаційні відключення триватимуть з 00:00 до 24:00.

Про це в суботу, 13 липня, повідомили у НЕК "Укренерго".

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Скриншот повідомлення НЕК "Укренерго"

Коли не буде світла в Харкові 14 липня

За прогнозами енергетиків, заходи щодо обмеження споживання діятимуть протягом усієї доби.

""З 07:00 до 15:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень. В інші години діятимуть три черги відключень одночасно", — йдеться в повідомленні енергокомпанії.

Графіки погодинних відключень електроенергії в Харківській області в період з 13 по 19 липня можна подивитися на сайті Харківської ОВА. Червоним кольором у графіку виділено години без світла, жовтим — години, в які електроенергія може зникнути через оперативні перемикання, зеленим кольором позначено період, в який світло буде за умови стабільної ситуації в енергосистемі. У документі поряд із переліком населених пунктів і назв вулиць зазначено часові проміжки, протягом яких не буде електропостачання.

Як відключатимуть світло в Харкові та Харківській області з 13 по 19 липня
Графіки відключення електроенергії в Харкові та Харківській області з 13 по 19 липня. Фото: kharkivoda.gov.ua

Також дізнатися графік відключень можна на сайті АТ "Харківобленерго".

Нагадаємо, у червні поточного року ринкова вартість електроенергії суттєво підвищилася в багатьох європейських країнах. Найбільше зросли ціна в Україні.

Також ми повідомляли, що для стабільного енергопостачання Одесі необхідна власна ТЕЦ. Зараз місто забезпечують електроенергією сусідні регіони.

Харків електроенергія Харківська область Укренерго відключення світла світло

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