Графіки відключень світла у Харкові й Харківській області сьогодні, 14 липня

Багато годин без електроенергії — за якими графіками відключатимуть світло в Харкові сьогодні
У неділю, 14 липня, по всій Україні діятимуть погодинні графіки відключення електроенергії. У Харківській області, так само, як і в інших регіонах, стабілізаційні відключення триватимуть з 00:00 до 24:00.
Про це в суботу, 13 липня, повідомили у НЕК "Укренерго".
Коли не буде світла в Харкові 14 липня
За прогнозами енергетиків, заходи щодо обмеження споживання діятимуть протягом усієї доби.
""З 07:00 до 15:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень. В інші години діятимуть три черги відключень одночасно", — йдеться в повідомленні енергокомпанії.
Графіки погодинних відключень електроенергії в Харківській області в період з 13 по 19 липня можна подивитися на сайті Харківської ОВА. Червоним кольором у графіку виділено години без світла, жовтим — години, в які електроенергія може зникнути через оперативні перемикання, зеленим кольором позначено період, в який світло буде за умови стабільної ситуації в енергосистемі. У документі поряд із переліком населених пунктів і назв вулиць зазначено часові проміжки, протягом яких не буде електропостачання.
Також дізнатися графік відключень можна на сайті АТ "Харківобленерго".
Нагадаємо, у червні поточного року ринкова вартість електроенергії суттєво підвищилася в багатьох європейських країнах. Найбільше зросли ціна в Україні.
Також ми повідомляли, що для стабільного енергопостачання Одесі необхідна власна ТЕЦ. Зараз місто забезпечують електроенергією сусідні регіони.
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