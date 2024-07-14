Графики отключений света в Харькове и Харьковской области сегодня, 14 июля

Женщина со свечой. Фото иллюстративное: expres.online/Ярослав Станчак

В воскресенье, 14 июля, по всей Украине будут действовать почасовые графики отключения электроэнергии. В Харьковской области, как и в других регионах, стабилизационные отключения будут продолжаться с 00:00 до 24:00.

Об этом в субботу, 13 июля, сообщили в НЭК "Укрэнерго".

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Скриншот сообщения НЭК "Укрэнерго"

Когда не будет света в Харькове 14 июля

По прогнозам энергетиков, меры по ограничению потребления будут действовать в течение всех суток.

"С 07:00 до 15:00 облэнерго будут применять две очереди отключений. В другие часы будут действовать три очереди отключений одновременно", — говорится в сообщении энергокомпании.

Графики почасовых отключений электроэнергии в Харьковской области в период с 13 по 19 июля можно посмотреть на сайте Харьковской ОВА. Красным цветом в графике выделены часы без света, желтым — часы, в которые электроэнергия может исчезнуть из-за оперативных переключений, зеленым цветом обозначен период, в который свет будет при условии стабильной ситуации в энергосистеме. В документе наряду с перечнем населенных пунктов и названий улиц указаны промежутки времени, в течение которых не будет электроснабжения.

Графики отключения электроэнергии в Харькове и Харьковской области с 13 по 19 июля. Фото: kharkivoda.gov.ua

Также узнать график отключений можно на сайте АО "Харьковоблэнерго".

Напомним, в июне текущего года рыночная стоимость электроэнергии существенно повысилась во многих европейских странах. Наиболее выросли цены в Украине.

Также мы сообщали, что для стабильного энергоснабжения Одессе необходима собственная ТЭЦ. Сейчас город снабжают электроэнергией соседние регионы.