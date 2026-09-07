Пусті полиці магазинів Харкові: Синєгубов пояснив як вирішать ситуацію

Олег Синєгубов. Фото: Харківська ОВА

У Харкові та області зараз немає проблем із продуктами, але керівництво регіону закликає ритейлерів до децентралізації логістики. Олег Синєгубов наголосив, що влада уже має план дій на випадок перебоїв із доставкою, тому попереджає мешканців регіону, що масово скуповувати харчі не потрібно, адже базовий асортимент не зникне з полиць.

Про це Олег Синєгубов сказав на брифінгу, передає Новини.LIVE.

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У Харкові немає проблем з продуктами, але постачання треба переформатувати

Магазини Харкова та населених пунктів області наразі повністю забезпечені товарами першої необхідності. Проте через проблеми з центральними складами, зокрема в Києві, постачання продукції ускладнюється. Аби уникнути дефіциту базових харчів на полицях супермаркетів, обласна влада спільно з бізнесом розробляє нові механізми доставки.

Як зазначив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, відповідне завдання щодо розформування логістичних процесів поставили Президент та Офіс Президента.

"Не буду про це казати більш детально, однак ми з бізнесом працюємо над цим. Наше завдання, щоб продукти харчування, знову ж таки, перший пріоритет, це продукти харчування першої необхідності, були в достатній кількості на полицях супермаркетів", — наголосив очільник ОВА.

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Олег Синєгубов зауважив, що подібну ситуацію регіон уже долав у 2022 році. Синєгубов нагадав, що тоді головною проблемою була саме доставка продукції до Харкова та області, а не лише безпекові умови. Для оперативного вирішення нинішніх логістичних питань адміністрація планує запустити спеціальну гарячу лінію для взаємодії з бізнесом.

Керівництво області припускає, що ситуація може ускладнитися, але це не привід для паніки серед населення. Очільник ОВА закликав місцевих жителів не скуповувати масово всі товари, адже зазвичай люди і так мають запас на дві-три доби.

"Ми не прогнозуємо наразі проблем з постачанням продуктів харчування в тому вигляді, що, в принципі, зникнуть з полиці продукти харчування першої необхідності", — підсумував Синєгубов.

Новини.LIVE повідомляли, що очільник столичної Держпродспоживслужби Анатолій Катеренчук закликає громадян не розводити паніку та не змітати з полиць усі продукти. Натомість краще сформувати вдома запас питної води та продуктів щоденного вжитку орієнтовно на один-два тижні, якого вистачить для автономного виживання сім'ї у форс-мажорних обставинах.

Водночас у торгівельній мережі АТБ уже з кінця серпня діють спеціальні правила ліміту на продаж окремих категорій товарів. Ритейлер обмежив купівлю товарів із соціального списку максимум шістьма одиницями чи кілограмами в одні руки, причому цей ліміт на один чек поширюється як на каси супермаркетів, так і на цифрові кошики сервісу доставки.

На додачу українців попереджають про неминучу інфляційну хвилю. Економіст Олексій Кущ попередив, що через стрибок цін на автомобільне пальне та знищення складів російськими ударами, ціни на продукти суттєво зростуть. Найближчим часом цінники на базовому споживчому ринку в середньому піднімуться ще на 10–15%.