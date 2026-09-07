Пустые полки в магазинах Харькова: Синегубов объяснил, как будут решать эту ситуацию

Олег Синегубов. Фото: Харьковская ОГА

В Харькове и области сейчас нет проблем с продуктами, но руководство региона призывает ритейлеров к децентрализации логистики. Олег Синегубов подчеркнул, что у властей уже есть план действий на случай перебоев с доставкой, поэтому предупреждает жителей региона, что массово скупать продукты не нужно, ведь базовый ассортимент не исчезнет с полок.

Об этом Олег Синегубов заявил на брифинге, передает Новини.LIVE.

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В Харькове нет проблем с продуктами, но поставки нужно переформатировать

Магазины Харькова и населенных пунктов области на данный момент полностью обеспечены товарами первой необходимости. Однако из-за проблем с центральными складами, в частности в Киеве, поставки продукции затрудняются. Чтобы избежать дефицита базовых продуктов на полках супермаркетов, областные власти совместно с бизнесом разрабатывают новые механизмы доставки.

Как отметил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, соответствующее задание по реорганизации логистических процессов поставили Президент и Офис Президента.

"Не буду об этом говорить более подробно, однако мы с бизнесом работаем над этим. Наша задача — чтобы продукты питания, опять же, первоочередной приоритет — это продукты первой необходимости — были в достаточном количестве на полках супермаркетов", — подчеркнул глава ОВА.

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Олег Синегубов отметил, что с подобной ситуацией регион уже справлялся в 2022 году. Синегубов напомнил, что тогда главной проблемой была именно доставка продукции в Харьков и область, а не только условия безопасности. Для оперативного решения нынешних логистических вопросов администрация планирует запустить специальную горячую линию для взаимодействия с бизнесом.

Руководство области предполагает, что ситуация может осложниться, но это не повод для паники среди населения. Глава ОВА призвал местных жителей не скупать массово все товары, ведь обычно у людей и так есть запас на два-три суток.

"Мы пока не прогнозируем проблем с поставками продуктов питания в том смысле, что, в принципе, продукты первой необходимости исчезнут с полок", — подытожил Синегубов.

Новини.LIVE сообщали, что глава столичной Госпродпотребслужбы Анатолий Катеренчук призывает граждан не сеять панику и не скупать все продукты с полок. Вместо этого лучше сформировать дома запас питьевой воды и продуктов повседневного спроса примерно на одну-две недели, которого хватит для автономного выживания семьи в форс-мажорных обстоятельствах.

В то же время в торговой сети АТБ уже с конца августа действуют специальные правила ограничения продаж отдельных категорий товаров. Ритейлер ограничил покупку товаров из социального списка максимум шестью единицами или килограммами на одного покупателя, причем этот лимит на один чек распространяется как на кассы супермаркетов, так и на цифровые корзины сервиса доставки.

Кроме того, украинцев предупреждают о неизбежной инфляционной волне. Экономист Алексей Кущ предупредил, что из-за скачка цен на автомобильное топливо и уничтожения складов российскими ударами цены на продукты существенно вырастут. В ближайшее время цены на базовом потребительском рынке в среднем поднимутся ещё на 10–15%.