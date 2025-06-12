Погода у Харкові 13 червня — прогноз від синоптиків

Люди тікають від зливи. Фото: УНІАН

У п'ятницю, 13 червня, на Харківщині очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі в окремих районах пройде невеликий дощ, можливі грози, а вдень подекуди опади навіть посиляться.

Про це повідомляють синоптики Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

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Погода в Харківській області 13 червня

По області 13 червня буде вітряно — південно-західний вітер сягатиме швидкості в межах 7–12 м/с, а вдень можливі пориви навіть до 15–20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +9...+14°C, удень трохи потеплішає до +15...+20°C.

Температура по області 13 червня. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Харкові 13 червня

У четвер, 13 червня, у Харкові очікується переважно похмура погода з періодичними дощами. Протягом усього дня в місті буде волого, прохолодно й вітряно.

Вночі температура повітря становитиме +10°С, а вранці температура підвищиться до +11°C.

Вдень повітря прогріється до +16°C. Очікуються короткочасні дощі, вітер посилиться до 7 м/с. Увечері температура знизиться до +14°C, можливий дощ.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко попередила про зниження температури по Україні в п'ятницю, 13 червня.

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