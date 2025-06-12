Погода в Харькове 13 июня — прогноз от синоптиков

Люди убегают от ливня. Фото: УНИАН

В пятницу, 13 июня, на Харьковщине ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью в отдельных районах пройдет небольшой дождь, возможны грозы, а днем местами осадки даже усилятся.

Об этом сообщают синоптики Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

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Погода в Харьковской области 13 июня

По области 13 июня будет ветрено — юго-западный ветер будет достигать скорости в пределах 7-12 м/с, а днем возможны порывы даже до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +9...+14°C, днем немного потеплеет до +15...+20°C.

Температура по области 13 июня. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Харькове 13 июня

В четверг, 13 июня, в Харькове ожидается преимущественно пасмурная погода с периодическими дождями. В течение всего дня в городе будет влажно, прохладно и ветрено.

Ночью температура воздуха составит +10°С, а утром температура повысится до +11°C.

Днем воздух прогреется до +16°C. Ожидаются кратковременные дожди, ветер усилится до 7 м/с. Вечером температура снизится до +14°C, возможен дождь.

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила о снижении температуры по Украине в пятницу, 13 июня.

Также в Минздраве объяснили, как уберечь здоровье в жаркую погоду и не получить тепловой удар.