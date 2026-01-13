Відео
Україна
Без снігу, але з туманом — якою буде погода у Харкові завтра

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 15:07
Погода у Харкові 14 січня - якою буде погода завтра
Люди йдуть вулицею у туман. Фото: УНІАН

У середу, 14 грудня, у Харківській області утримається хмарна погода з періодичними проясненнями. Істотних опадів не прогнозується, тож день мине без снігу чи дощу.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Без снігу, але з туманом — якою буде погода у Харкові завтра - фото 1
Пост Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Фото: скриншот

Погода у Харкові

В області нічні та ранкові години можливе утворення слабкого туману, що може ускладнити видимість. На окремих ділянках доріг зберігатиметься ожеледиця, тому водіям і пішоходам варто бути особливо уважними.

Вітер очікується змінних напрямків, помірний, зі швидкістю 3–8 м/с. Температура повітря вночі опускатиметься до -17...-12 °С, а вдень становитиме -12...-7 °С.

Що стосується міста, то істотних опадів не буде.

Температура повітря вночі становитиме -16...-14 °С, вдень — -10...-8 °С.

Нагадаємо, що синоптикиня Наталка Діденко заявила, що завтра буде зберігатися морозна зимова погода по всій країні.

Наразі у Карпатах вже помітили двометрові замети снігу та аномальний мороз до -20 °С.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
