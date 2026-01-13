Видео
Главная Харьков Без снега, но с туманом — какой будет погода в Харькове завтра

Без снега, но с туманом — какой будет погода в Харькове завтра

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 15:07
Погода в Харькове 14 января - какой будет погода завтра
Люди идут по улице в туман. Фото: УНИАН

В среду, 14 декабря, в Харьковской области сохранится облачная погода с периодическими прояснениями. Существенных осадков не прогнозируется, поэтому день пройдет без снега или дождя.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Читайте также:
Без снігу, але з туманом — якою буде погода у Харкові завтра - фото 1
Пост Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Фото: скриншот

Погода в Харькове

В области ночные и утренние часы возможно образование слабого тумана, что может осложнить видимость. На отдельных участках дорог будет сохраняться гололедица, поэтому водителям и пешеходам стоит быть особенно внимательными.

Ветер ожидается переменных направлений, умеренный, со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет опускаться до -17...-12 °С, а днем составит -12...-7 °С.

Что касается города, то существенных осадков не будет.

Температура воздуха ночью составит -16...-14 °С, днем — -10...-8 °С.

Напомним, что синоптик Наталья Диденко заявила, что завтра будет сохраняться морозная зимняя погода по всей стране.

Сейчас в Карпатах уже заметили двухметровые сугробы снега и аномальный мороз до -20 °С.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
