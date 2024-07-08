Графіки відключення світла у Харкові сьогодні, 8 липня

Без світла в Харкові — енергетики прогнозують жорсткі відключення сьогодні
Графіки відключення світла в Харкові в понеділок, 8 липня, будуть діяти упродовж усього дня. Таким чином обмеження на Харківщині застосовуватимуть з 00:00 до 24:00.
Про це повідомляє Харківобленерго в Telegram.
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Харківські енергетики оприлюднили графіки відключення електроенергії в Харкові на 6-12 липня. Згідно з ним, світло вимикатимуть упродовж усього дня.
"Нагадаємо, червоним кольором виділено години без світла для вашої групи, жовтим — години, в які електроенергія може зникнути через оперативні перемикання. Зеленим кольором позначено період, у який світло буде за умови стабільної ситуації в енергосистемі", — зазначили в Харківобленерго.
Енергетики додали, якщо споживачі забули свою групу відключень, то її можна дізнатись у соцмережах обленерго.
Як підготуватись до відключень світла
Готуватися до відключень світла важливо, щоб забезпечити свою безпеку та комфорт. Також це дозволяє ефективно використовувати ресурси та швидко адаптуватися до змін у житті. Таким чином, щоб впевнено почуватись під час вимкнень електроенергії, слід дотримуватися таких рекомендацій:
- Запасіться ліхтариками та свічками.
- Зарядіть мобільні телефони, планшети та павербанки.
- Запасіться водою та продуктами.
- Перевірте аварійний набір: аптечку першої допомоги, батарейки, радіо на батарейках та основні інструменти.
- Не користуйтеся ліфтами під час відключення світла.
- Вимкніть від мережі електронні пристрої, щоб уникнути пошкоджень під час перепадів напруги.
- Обговоріть з родиною або співмешканцями план дій на випадок тривалих відключень світла.
Нагадаємо, що також відомі графіки відключення світла в Україні в понеділок, 8 липня. Енергетики попередили, що в першій половині дня вимикатимуть електроенергію в дві черги, ввечері — в чотири.
Додамо, що в ДТЕК пояснили, чому в Україні електропостачання відключають як вдень, так і вночі. За словами енергетиків, певна частина енергогенерації не працює вночі.
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