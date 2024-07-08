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Без світла в Харкові — енергетики прогнозують жорсткі відключення сьогодні

8 липня 2024 00:32
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Графіки відключення світла у Харкові сьогодні, 8 липня
Чоловік запалює свічки під час вимкнень світла. Фото: Новини.LIVE
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Графіки відключення світла в Харкові в понеділок, 8 липня, будуть діяти упродовж усього дня. Таким чином обмеження на Харківщині застосовуватимуть з 00:00 до 24:00.  

Про це повідомляє Харківобленерго в Telegram.

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Харківські енергетики оприлюднили графіки відключення електроенергії в Харкові на 6-12 липня. Згідно з ним, світло вимикатимуть упродовж усього дня.

Графіки відключення світла в Харківській області 8 липня
Графік відключення світла в Харкові та області на 6-12 липня. Фото: t.me/kharkivenergy

"Нагадаємо, червоним кольором виділено години без світла для вашої групи, жовтим — години, в які електроенергія може зникнути через оперативні перемикання. Зеленим кольором позначено період, у який світло буде за умови стабільної ситуації в енергосистемі", — зазначили в Харківобленерго. 

Енергетики додали, якщо споживачі забули свою групу відключень, то її можна дізнатись у соцмережах обленерго.

Коли не буде світла в Харківській області 8 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Харківобленерго. Новини"

Як підготуватись до відключень світла

Готуватися до відключень світла важливо, щоб забезпечити свою безпеку та комфорт. Також це дозволяє ефективно використовувати ресурси та швидко адаптуватися до змін у житті. Таким чином, щоб впевнено почуватись під час вимкнень електроенергії, слід дотримуватися таких рекомендацій:

  • Запасіться ліхтариками та свічками.
  • Зарядіть мобільні телефони, планшети та павербанки.
  • Запасіться водою та продуктами.
  • Перевірте аварійний набір: аптечку першої допомоги, батарейки, радіо на батарейках та основні інструменти.
  • Не користуйтеся ліфтами під час відключення світла.
  • Вимкніть від мережі електронні пристрої, щоб уникнути пошкоджень під час перепадів напруги.
  • Обговоріть з родиною або співмешканцями план дій на випадок тривалих відключень світла.
Як підготуватися до блекауту
Як підготуватись до довгих відключень світла. Фото: cheline.com.ua

Нагадаємо, що також відомі графіки відключення світла в Україні в понеділок, 8 липня. Енергетики попередили, що в першій половині дня вимикатимуть електроенергію в дві черги, ввечері — в чотири.

Додамо, що в ДТЕК пояснили, чому в Україні електропостачання відключають як вдень, так і вночі. За словами енергетиків, певна частина енергогенерації не працює вночі.

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