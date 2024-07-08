Графики отключения света в Харькове сегодня, 8 июля

Мужчина зажигает свечи во время отключения света. Фото: Новини.LIVE

Графики отключения света в Харькове в понедельник, 8 июля, будут действовать в течение всего дня. Таким образом, ограничения на Харьковщине будут применять с 00:00 до 24:00.

Об этом сообщает Харьковоблэнерго в Telegram.

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Харьковские энергетики обнародовали графики отключения электроэнергии в Харькове на 6-12 июля. Согласно ему, свет будут выключать на протяжении всего дня.

График отключения света в Харькове и области на 6-12 июля. Фото: t.me/kharkivenergy

"Напомним, красным цветом выделены часы без света для вашей группы, желтым — часы, в которые электроэнергия может исчезнуть из-за оперативных переключений. Зеленым цветом обозначен период, в который свет будет при стабильной ситуации в энергосистеме", — отметили в Харьковоблэнерго.

Энергетики добавили, если потребители забыли свою группу отключений, то ее можно узнать в соцсетях облэнерго.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Харьковоблэнерго. Новости"

Как подготовиться к отключениям света

Готовиться к отключениям света важно, чтобы обеспечить безопасность и комфорт. Это позволяет эффективно использовать ресурсы и быстро адаптироваться к изменениям в жизни. Таким образом, чтобы уверенно чувствовать себя при выключении электроэнергии, следует придерживаться следующих рекомендаций:

Запаситесь фонариками и свечами.

Зарядите мобильные телефоны, планшеты и павербанки.

Запаситесь водой и продуктами.

Проверьте аварийный набор: аптечку первой помощи, батарейки, радио на батарейках и основные инструменты.

При отключении света не пользуйтесь лифтами.

Во избежание повреждений во время перепадов напряжения отключите электронные устройства.

Обсудите с семьей или сожительницами план действий на случай длительных отключений света.

Как подготовиться к длинным отключениям света. Фото: cheline.com.ua

Напомним, что также известны графики отключения света в Украине в понедельник, 8 июля. Энергетики предупредили, что в первой половине дня будут выключать электроэнергию в две очереди, вечером — в четыре.

Добавим, что в ДТЭК объяснили, почему в Украине электроснабжение отключают как днем, так и ночью. По словам энергетиков, определенная часть энергогенерации не работает ночью.