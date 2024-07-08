Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Без света в Харькове — энергетики прогнозируют жесткие отключения сегодня arrow

Без света в Харькове — энергетики прогнозируют жесткие отключения сегодня

8 июля 2024 00:32
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Графики отключения света в Харькове сегодня, 8 июля
Мужчина зажигает свечи во время отключения света. Фото: Новини.LIVE
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Графики отключения света в Харькове в понедельник, 8 июля, будут действовать в течение всего дня. Таким образом, ограничения на Харьковщине будут применять с 00:00 до 24:00.

Об этом сообщает Харьковоблэнерго в Telegram.

Читайте также:

Когда не будет света в Харькове 7 июля

Харьковские энергетики обнародовали графики отключения электроэнергии в Харькове на 6-12 июля. Согласно ему, свет будут выключать на протяжении всего дня.

Графики отключения света в Харьковской области 8 июля
График отключения света в Харькове и области на 6-12 июля. Фото: t.me/kharkivenergy

"Напомним, красным цветом выделены часы без света для вашей группы, желтым — часы, в которые электроэнергия может исчезнуть из-за оперативных переключений. Зеленым цветом обозначен период, в который свет будет при стабильной ситуации в энергосистеме", — отметили в Харьковоблэнерго.

Энергетики добавили, если потребители забыли свою группу отключений, то ее можно узнать в соцсетях облэнерго.

Когда не будет света в Харьковской области 8 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Харьковоблэнерго. Новости"

Как подготовиться к отключениям света

Готовиться к отключениям света важно, чтобы обеспечить безопасность и комфорт. Это позволяет эффективно использовать ресурсы и быстро адаптироваться к изменениям в жизни. Таким образом, чтобы уверенно чувствовать себя при выключении электроэнергии, следует придерживаться следующих рекомендаций:

  • Запаситесь фонариками и свечами.
  • Зарядите мобильные телефоны, планшеты и павербанки.
  • Запаситесь водой и продуктами.
  • Проверьте аварийный набор: аптечку первой помощи, батарейки, радио на батарейках и основные инструменты.
  • При отключении света не пользуйтесь лифтами.
  • Во избежание повреждений во время перепадов напряжения отключите электронные устройства.
  • Обсудите с семьей или сожительницами план действий на случай длительных отключений света.
Как подготовиться к блекауту
Как подготовиться к длинным отключениям света. Фото: cheline.com.ua

Напомним, что также известны графики отключения света в Украине в понедельник, 8 июля. Энергетики предупредили, что в первой половине дня будут выключать электроэнергию в две очереди, вечером — в четыре.

Добавим, что в ДТЭК объяснили, почему в Украине электроснабжение отключают как днем, так и ночью. По словам энергетиков, определенная часть энергогенерации не работает ночью.

Харьков электроэнергия сфера энергетики Укрэнерго энергетика отключения света свет блэкаут

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно