Погода у Харкові 1 березня — прогноз погоди на завтра

Без весняного тепла — якою буде погода у Харкові 1 березня
Погода Харкові та області завтра, 1 березня, буде сухою та морозною. Уночі можливий слабкий туман, на дорогах місцями ожеледиця.
Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.
Погода у Харкові та області 1 березня
За прогнозами синоптиків, у перший день весни в Харківській області опадів не очікується, прогнозується мінлива хмарність.
Уночі можливий слабкий туман, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря по області вночі -8…-13 °C, удень від -4 °C до +1 °C.
У Харкові опадів також не прогнозують, можливий слабкий туман у нічні години. Температура повітря вночі -8…-10 °C, удень очікується близько 0 °C.
Раніше ми писали, що на початку березня Україну накриє атмосферний фронт, який принесе дощову та сніжну погоду.
Також ми повідомляли, що Київську область накриє сильний вітер, а вночі ще будуть морози.
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