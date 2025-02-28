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Без весняного тепла — якою буде погода у Харкові 1 березня

28 лютого 2025 16:42
Світлана Силенко - Редактор
Погода у Харкові 1 березня — прогноз погоди на завтра
Чоловік йде містом у морозну погоду. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов
Світлана Силенко - Редактор

Погода Харкові та області завтра, 1 березня, буде сухою та морозною. Уночі можливий слабкий туман, на дорогах місцями ожеледиця.

Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

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Погода у Харкові та області 1 березня

За прогнозами синоптиків, у перший день весни в Харківській області опадів не очікується, прогнозується мінлива хмарність.

Уночі можливий слабкий туман, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря по області вночі -8…-13 °C, удень від -4 °C до +1 °C.

У Харкові опадів також не прогнозують, можливий слабкий туман у нічні години. Температура повітря вночі -8…-10 °C, удень очікується близько 0 °C. 

Прогноз погоди у Харкові 1 березня
Погода у Харкові на 1 березня

Раніше ми писали, що на початку березня Україну накриє атмосферний фронт, який принесе дощову та сніжну погоду. 

Також ми повідомляли, що Київську область накриє сильний вітер, а вночі ще будуть морози.

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