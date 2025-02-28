Погода в Харькове 1 марта — прогноз погоды на завтра

Без весеннего тепла — какой будет погода в Харькове 1 марта
Погода Харькове и области завтра, 1 марта, будет сухой и морозной. Ночью возможен слабый туман, на дорогах местами гололедица.
Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.
Погода в Харькове и области 1 марта
По прогнозам синоптиков, в первый день весны в Харьковской области осадков не ожидается, прогнозируется переменная облачность.
Ночью возможен слабый туман, на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха по области ночью -8...-13 °C, днем от -4 °C до +1 °C.
В Харькове осадков также не прогнозируют, возможен слабый туман в ночные часы. Температура воздуха ночью -8...-10 °C, днем ожидается около 0 °C.
Ранее мы писали, что в начале марта Украину накроет атмосферный фронт, который принесет дождливую и снежную погоду.
Также мы сообщали, что Киевскую область накроет сильный ветер, а ночью еще будут морозы.
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