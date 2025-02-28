Погода в Харькове 1 марта — прогноз погоды на завтра

Мужчина идет по городу в морозную погоду. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Погода Харькове и области завтра, 1 марта, будет сухой и морозной. Ночью возможен слабый туман, на дорогах местами гололедица.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

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По прогнозам синоптиков, в первый день весны в Харьковской области осадков не ожидается, прогнозируется переменная облачность.

Ночью возможен слабый туман, на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха по области ночью -8...-13 °C, днем от -4 °C до +1 °C.

В Харькове осадков также не прогнозируют, возможен слабый туман в ночные часы. Температура воздуха ночью -8...-10 °C, днем ожидается около 0 °C.

Погода в Харькове на 1 марта

Ранее мы писали, что в начале марта Украину накроет атмосферный фронт, который принесет дождливую и снежную погоду.

Также мы сообщали, что Киевскую область накроет сильный ветер, а ночью еще будут морозы.