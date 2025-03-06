Житель Ізюма отримав 850 грн штрафу за бійку в Харкові

Молоток судді. Фото: Freepik

У Харківській області судили чоловіка, який побив знайомого. Суд призначив йому покарання у вигляді штрафу.

Про це повідомляє "Думка".

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Чоловік побив знайомого через сварку

Дзержинський районний суд Харкова визнав винним жителя Ізюма, який у лютому цього року під час конфлікту завдав кілька ударів знайомому по обличчю. Як стало відомо, сварка між двома чоловіками переросла в бійку, під час якої обвинувачений наніс потерпілому щонайменше три удари, спричинивши синці та садна.

За висновком медиків, отримані травми класифікували як легкі. У ході слідства обвинувачений визнав свою провину та погодився на спрощений розгляд справи. Потерпілий також не заперечував проти такого порядку розгляду.

Суд кваліфікував дії чоловіка за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за умисне легке тілесне ушкодження. Відповідно до вироку, обвинуваченому призначили покарання у вигляді штрафу розміром 850 грн.

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