Житель Изюма получил 850 грн штрафа за драку в Харькове

Молоток судьи. Фото: Freepik

В Харьковской области судили мужчину, который избил знакомого. Суд назначил ему наказание в виде штрафа.

Об этом сообщает "Думка".

Читайте также:

Мужчина избил знакомого из-за ссоры

Дзержинский районный суд Харькова признал виновным жителя Изюма, который в феврале этого года во время конфликта нанес несколько ударов знакомому по лицу. Как стало известно, ссора между двумя мужчинами переросла в драку, во время которой обвиняемый нанес потерпевшему не менее трех ударов, вызвав синяки и ссадины.

По заключению медиков, полученные травмы классифицировали как легкие. В ходе следствия обвиняемый признал свою вину и согласился на упрощенное рассмотрение дела. Потерпевший также не возражал против такого порядка рассмотрения.

Суд квалифицировал действия мужчины по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за умышленное легкое телесное повреждение. Согласно приговору, обвиняемому назначили наказание в виде штрафа в размере 850 грн.

Напомним, в Хмельницкой области судили военного, который не вернулся на службу после лечения.

Также в Киевской городской прокуратуре сообщили, что на скамье подсудимого окажется нотариус, который регистрировал несуществующие дома.