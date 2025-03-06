Житель Изюма получил 850 грн штрафа за драку в Харькове

Драка в Харькове закончилась судом — как наказали нападающего
В Харьковской области судили мужчину, который избил знакомого. Суд назначил ему наказание в виде штрафа.
Об этом сообщает "Думка".
Мужчина избил знакомого из-за ссоры
Дзержинский районный суд Харькова признал виновным жителя Изюма, который в феврале этого года во время конфликта нанес несколько ударов знакомому по лицу. Как стало известно, ссора между двумя мужчинами переросла в драку, во время которой обвиняемый нанес потерпевшему не менее трех ударов, вызвав синяки и ссадины.
По заключению медиков, полученные травмы классифицировали как легкие. В ходе следствия обвиняемый признал свою вину и согласился на упрощенное рассмотрение дела. Потерпевший также не возражал против такого порядка рассмотрения.
Суд квалифицировал действия мужчины по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за умышленное легкое телесное повреждение. Согласно приговору, обвиняемому назначили наказание в виде штрафа в размере 850 грн.
Напомним, в Хмельницкой области судили военного, который не вернулся на службу после лечения.
Также в Киевской городской прокуратуре сообщили, что на скамье подсудимого окажется нотариус, который регистрировал несуществующие дома.
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