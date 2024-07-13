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Бійці 3 ОШБр вдарили дронами по російських цілях — ефектні кадри від військових

13 липня 2024 15:09
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Дрони 3 ОШБр громлять окупантів на Харківщині — ефектні кадри
Удар дрона 3 ОШБр по ворожому пункту спостереження. Фото: скриншот
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Військовослужбовці Третьої штурмової бригади знищили гексакоптером-камікадзе спостережний пункт російських сил у Харківській області. Також бійцям вдалося вразити низку інших військових об'єктів ворога. 

Ефектні кадри бойової роботи показали в офіційних соцмережах підрозділу. 

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За повідомленням військових, всього їм вдалося знищити вісім пріоритетних ворожих цілей. До переліку увійшли:

  • самохідний міномет "Нона";
  • легкий міномет "Тюльпан";
  • польовий склад з боєкомплектом;
  • розвідувальне багі з екіпажем;
  • чотири військові вантажівки постачання.

Використання дронів на війні — останні новини

Також ми розповідали, як бійці 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка знищили російську важку вогнеметну систему "Сонцепьок".

Водночас бійці 3 ОШБр на Харківщині знищили дронами дві російські самохідні артустановки "Гвоздика". 

А також в мережу потрапило епічне відео, як херсонські рибалки майже збили ворожий безпілотник за допомогою рибини.

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