Дрони 3 ОШБр громлять окупантів на Харківщині — ефектні кадри

Удар дрона 3 ОШБр по ворожому пункту спостереження. Фото: скриншот

Військовослужбовці Третьої штурмової бригади знищили гексакоптером-камікадзе спостережний пункт російських сил у Харківській області. Також бійцям вдалося вразити низку інших військових об'єктів ворога.

Ефектні кадри бойової роботи показали в офіційних соцмережах підрозділу.

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За повідомленням військових, всього їм вдалося знищити вісім пріоритетних ворожих цілей. До переліку увійшли:

самохідний міномет "Нона";

легкий міномет "Тюльпан";

польовий склад з боєкомплектом;

розвідувальне багі з екіпажем;

чотири військові вантажівки постачання.

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Також ми розповідали, як бійці 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка знищили російську важку вогнеметну систему "Сонцепьок".

Водночас бійці 3 ОШБр на Харківщині знищили дронами дві російські самохідні артустановки "Гвоздика".

А також в мережу потрапило епічне відео, як херсонські рибалки майже збили ворожий безпілотник за допомогою рибини.