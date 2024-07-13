Дрони 3 ОШБр громлять окупантів на Харківщині — ефектні кадри

Бійці 3 ОШБр вдарили дронами по російських цілях — ефектні кадри від військових
Військовослужбовці Третьої штурмової бригади знищили гексакоптером-камікадзе спостережний пункт російських сил у Харківській області. Також бійцям вдалося вразити низку інших військових об'єктів ворога.
Ефектні кадри бойової роботи показали в офіційних соцмережах підрозділу.
В 3 ОШБр застосували по ворогу новий дрон
За повідомленням військових, всього їм вдалося знищити вісім пріоритетних ворожих цілей. До переліку увійшли:
- самохідний міномет "Нона";
- легкий міномет "Тюльпан";
- польовий склад з боєкомплектом;
- розвідувальне багі з екіпажем;
- чотири військові вантажівки постачання.
Використання дронів на війні — останні новини
Також ми розповідали, як бійці 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка знищили російську важку вогнеметну систему "Сонцепьок".
Водночас бійці 3 ОШБр на Харківщині знищили дронами дві російські самохідні артустановки "Гвоздика".
А також в мережу потрапило епічне відео, як херсонські рибалки майже збили ворожий безпілотник за допомогою рибини.
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