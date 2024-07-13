Дроны 3 ОШБр громят оккупантов в Харьковской области — эффектные кадры

Удар дрона 3 ОШБр по враждебному пункту наблюдения. Фото: скриншот

Военнослужащие Третьей штурмовой бригады уничтожили гексакоптером-камикадзе наблюдательный пункт российских сил в Харьковской области. Также бойцам удалось поразить ряд других военных объектов врага.

Эффектные кадры боевой работы показали в официальных соцсетях подразделения.

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По сообщению военных, всего им удалось уничтожить восемь приоритетных враждебных целей. В список вошли:

самоходный миномет "Нона";

легкий миномет "Тюльпан";

полевой склад с боекомплектом;

разведывательное багги с экипажем;

четыре военных грузовика снабжения.

Использование дронов на войне — последние новости

Также мы рассказывали, как бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек".

В то же время бойцы 3 ОШБр в Харьковской области уничтожили дронами две российские самоходные артустановки "Гвоздика".

А также в сеть попало эпичное видео, как херсонские рыбаки почти сбили вражеский беспилотник с помощью рыбы.