Дроны 3 ОШБр громят оккупантов в Харьковской области — эффектные кадры

Бойцы 3 ОШБр ударили дронами по российским целям — эффектные кадры от военных
Военнослужащие Третьей штурмовой бригады уничтожили гексакоптером-камикадзе наблюдательный пункт российских сил в Харьковской области. Также бойцам удалось поразить ряд других военных объектов врага.
Эффектные кадры боевой работы показали в официальных соцсетях подразделения.
В 3ОШБр применили по врагу новый дрон
По сообщению военных, всего им удалось уничтожить восемь приоритетных враждебных целей. В список вошли:
- самоходный миномет "Нона";
- легкий миномет "Тюльпан";
- полевой склад с боекомплектом;
- разведывательное багги с экипажем;
- четыре военных грузовика снабжения.
Использование дронов на войне — последние новости
Также мы рассказывали, как бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек".
В то же время бойцы 3 ОШБр в Харьковской области уничтожили дронами две российские самоходные артустановки "Гвоздика".
А также в сеть попало эпичное видео, как херсонские рыбаки почти сбили вражеский беспилотник с помощью рыбы.
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