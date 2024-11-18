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Бійці 3 ОШБр вдарили по логістиці ворога на Харківщині — відео

18 листопада 2024 11:49
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Війна в Україні — бійці Третьої штурмової вдарили по логістиці росіян
Російська техніка. Фото: скриншот
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Українські військові продовжують знищувати техніку та особовий склад противника на Харківщині. Бійці завдали ударів по логістиці окупантів.

Відео опублікувала пресслужба Третьої штурмової бригади у Telegram у понеділок, 18 листопада.

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Військові підрозділу "Punk group" з 2-го механізованого батальйону З ОШБр знищили російський "Урал" з боєкомплектами (БК), ворожий квадроцикл із російським військовим та низку фур на Харківському напрямку.

"Щоб ускладнити окупантам життя і пересування транспортом на передовій Харківщини, бʼємо по вантажівках, "буханках" і легковушках з живою силою", — заявили у Третій штурмовій.

Нагадаємо, на Вовчанському напрямку прикордонники відбили ворожий наступ. Російські загарбники двома відділеннями піхоти намагалися штурмувати позицію

Раніше ми повідомляли, що бійці прикордонної бригади "Гарт" знищили ворожу бойову машину БМП-3, систему виявлення дронів та іншу техніку.

Харківська область війна в Україні ситуація на фронті втрати окупантів 3 ОШБр Третя штурмова бригада

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