Війна в Україні — бійці Третьої штурмової вдарили по логістиці росіян

Російська техніка. Фото: скриншот

Українські військові продовжують знищувати техніку та особовий склад противника на Харківщині. Бійці завдали ударів по логістиці окупантів.

Відео опублікувала пресслужба Третьої штурмової бригади у Telegram у понеділок, 18 листопада.

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Втрати окупантів на Харківщині

Військові підрозділу "Punk group" з 2-го механізованого батальйону З ОШБр знищили російський "Урал" з боєкомплектами (БК), ворожий квадроцикл із російським військовим та низку фур на Харківському напрямку.

"Щоб ускладнити окупантам життя і пересування транспортом на передовій Харківщини, бʼємо по вантажівках, "буханках" і легковушках з живою силою", — заявили у Третій штурмовій.

Нагадаємо, на Вовчанському напрямку прикордонники відбили ворожий наступ. Російські загарбники двома відділеннями піхоти намагалися штурмувати позицію

Раніше ми повідомляли, що бійці прикордонної бригади "Гарт" знищили ворожу бойову машину БМП-3, систему виявлення дронів та іншу техніку.