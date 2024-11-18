Война в Украине — бойцы Третьей штурмовой ударили по логистике россиян

Российская техника. Фото: скриншот

Украинские военные продолжают уничтожать технику и личный состав противника Харьковской области. Бойцы нанесли удары по логистике оккупантов.

Видео опубликовала пресс-служба Третьей штурмовой бригады в Telegram в понедельник, 18 ноября.

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Военные подразделения "Punk group" из 2-го механизированного батальона С ОШБр уничтожили российский "Урал" с боекомплектами (БК), вражеский квадроцикл с российским военным и ряд фур на Харьковском направлении.

"Чтобы усложнить оккупантам жизнь и передвижение транспортом на передовой Харьковщины, бьем по грузовикам, "буханкам" и легковушкам с живой силой", — заявили в Третьей штурмовой.

Напомним, на Волчанском направлении пограничники отбили вражеское наступление. Российские захватчики двумя отделениями пехоты пытались штурмовать позицию.

Ранее мы сообщали, что бойцы пограничной бригады "Гарт" уничтожили вражескую боевую машину БМП-3, систему обнаружения дронов и другую технику.