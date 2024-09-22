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Бійці 3 ОШБр вправно застосували FPV-дрони проти ворога на Харківщині — відео

22 вересня 2024 17:23
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Третя штурмова бригада нищить ворога на Харківському напрямку
Знищення ворожої позиції. Фото: скриншот
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Третя штурмова бригада крок за кроком відтісняє російських загарбників з території Харківської області. В результаті злагоджених дій, українські воїни завдали чергових важких втрат окупантам.

Відео знищення ворожої техніки було оприлюднене у Telegram 3 ОШБр у неділю, 22 вересня.

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"Танк, шість вантажівок і велоокупант — уражено на передовій!", — говориться у повідомленні бригади.

Повідомляється, на ділянці фронту у Харківській області, за який відповідає Третя штурмова бригада, було знищено партію ворожої техніки та живої сили. Для цього українські воїни застосували FPV-дрони. 

Бійці розповіли, що один з підбитих автомобілів перевозив російську піхоту. Інших окупантів виявили у полі, "зеленці" та в бліндажі. Окрім того, було знищено ворожу антену, що дало змогу порушити зв'язок ворожих військ.

Також відомо, що бойове завдання виконав підрозділ ударних БпЛА "Punk group" з 2-го механізованого батальйону.

Раніше ми повідомляли, що українські захисники продовжують рішуче діяти на фронті, знищуючи російських окупантів у Вовчанських лісах. Завдяки злагодженій роботі FPV-розрахунків морської піхоти та групи "Сови", наші воїни завдають ворогу значних втрат.

Також бійці морської піхоти з 36-ї окремої бригади, відомі як "Сови", продовжують ефективно знищувати позиції ворога. Військові показали, як успішно вразили окупантів на харківському напрямку, зокрема під Вовчанськом.

Харків Україна війна в Україні втрати окупантів 3 ОШБр

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