Третья штурмовая бригада уничтожает врага на Харьковском направлении

Уничтожение вражеской позиции. Фото: скриншот

Третья штурмовая бригада шаг за шагом оттесняет российских захватчиков с территории Харьковской области. В результате слаженных действий украинские воины нанесли очередные тяжелые потери оккупантам.

Видео уничтожения вражеской техники было обнародовано в Telegram 3 ОШБр в воскресенье, 22 сентября.

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"Танк, шесть грузовиков и велооккупант — поражены на передовой!" — говорится в сообщении бригады.

Сообщается, что на участке фронта в Харьковской области, за который отвечает Третья штурмовая бригада, была уничтожена партия вражеской техники и живой силы. Для этого украинские воины применили FPV-дроны.

Бойцы рассказали, что один из подбитых автомобилей перевозил российскую пехоту. Других оккупантов обнаружили в поле, "зеленке" и в блиндаже. Кроме того, была уничтожена вражеская антенна, что позволило нарушить связь вражеских войск.

Также известно, что боевое задание выполнило подразделение ударных БПЛА Punk group из 2-го механизированного батальона.

Ранее мы сообщали, что украинские защитники продолжают решительно действовать на фронте, уничтожая российских оккупантов в Волчанских лесах. Благодаря слаженной работе FPV-расчетов морской пехоты и группы "Совы", наши воины наносят врагу значительные потери.

Также бойцы морской пехоты из 36-й отдельной бригады, известные как "Совы", продолжают эффективно уничтожать позиции врага. Военные показали, как успешно поразили оккупантов на харьковском направлении, в частности под Волчанском.