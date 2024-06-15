Ворог намагався просунутися на Харківщині — ЗСУ припинили наступ

Український військовий. Фото: скриншот з відео 3-ї штурмової бригади

Ворог не припяняє наступ на Харківському напрямку. Бійці Третьої штурмової відкрили вогонь по окупантах, аби зупинити їх просування. Отримавши поранення росіяни змушені були відступити.

Відео опублікувала 3-тя окрема штурмова бригада у Telegram у суботу, 15 червня.

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Бійці 1-ї роти 1-го штурмового батального 3-ї окремої штурмової бригади відбили наступ росіян на Харківщині. На відео GoPro військові зафіксували відбиття штурму.

"Окупанти сунулись на наші позиції у одній з посадок на Харківщині. І бійці Третьої штурмової відкрили вогонь по під*рах, щоб придушити просування ворога", — йдеться в повідомленні.

За даними військових, стрілецький контакт вони прикривали з гранатомета. Ворогу довелося відступати із позицій.

"У них скоріш за все є трьохсоті, вони відходять", — зазначив один із бійців.

Нагадаємо, українські військові вибили загарбників із території Серебрянського лісництва під Кремінною, що на Луганщині. Цей лісовий масив простягається на понад 107 гектарів аж до адмінмежі з Донецькою областю.

Раніше ми писали про рекордне ураження українськими військовими російської РСЗВ Град на відстані у 31 кілометр. Техніку ворога вдалося ліквідувати завдяки дрону.