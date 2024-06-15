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Бойцы 3 ОШБр остановили продвижение россиян в Харьковской области — видео штурма

15 июня 2024 20:00
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Враг пытался продвинуться на Харьковщине — ВСУ прекратили наступление
Украинский военный. Фото: скриншот из видео 3-й штурмовой бригады
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Враг не прекращает наступление на Харьковском направлении. Бойцы Третьей штурмовой бригады открыли огонь по оккупантам, чтобы остановить их продвижение. Получив ранения, россияне вынуждены были отступить.

Видео опубликовала 3-я отдельная штурмовая бригада в Telegram в субботу, 15 июня.

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Бойцы 1-й роты 1-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады отразили наступление россиян на Харьковщине. На видео GoPro военные зафиксировали отражение штурма.

"Оккупанты двинулись на наши позиции в одной из посадок на Харьковщине. И бойцы Третьей штурмовой открыли огонь по под*рам, чтобы подавить продвижение врага", — говорится в сообщении.

По данным военных, стрелковый контакт они прикрывали из гранатомета. Врагу пришлось отступать с позиций.

"У них, скорее всего, есть трехсотые, они отходят", — отметил один из бойцов.

Напомним, украинские войска выбили захватчиков с территории Серебрянского лесничества под Кременной на Луганщине. Этот лесной массив простирается более чем на 107 гектаров вплоть до админграницы с Донецкой областью.

Ранее мы писали о рекордном поражении украинскими военными российской РСЗО "Град" на расстоянии в 31 километр. Технику врага удалось ликвидировать благодаря дрону.

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штурмовая бригада
Харьковская область

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