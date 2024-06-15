Враг пытался продвинуться на Харьковщине — ВСУ прекратили наступление

Украинский военный. Фото: скриншот из видео 3-й штурмовой бригады

Враг не прекращает наступление на Харьковском направлении. Бойцы Третьей штурмовой бригады открыли огонь по оккупантам, чтобы остановить их продвижение. Получив ранения, россияне вынуждены были отступить.

Видео опубликовала 3-я отдельная штурмовая бригада в Telegram в субботу, 15 июня.

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Бойцы 1-й роты 1-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады отразили наступление россиян на Харьковщине. На видео GoPro военные зафиксировали отражение штурма.

"Оккупанты двинулись на наши позиции в одной из посадок на Харьковщине. И бойцы Третьей штурмовой открыли огонь по под*рам, чтобы подавить продвижение врага", — говорится в сообщении.

По данным военных, стрелковый контакт они прикрывали из гранатомета. Врагу пришлось отступать с позиций.

"У них, скорее всего, есть трехсотые, они отходят", — отметил один из бойцов.

Напомним, украинские войска выбили захватчиков с территории Серебрянского лесничества под Кременной на Луганщине. Этот лесной массив простирается более чем на 107 гектаров вплоть до админграницы с Донецкой областью.

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