Враг пытался продвинуться на Харьковщине — ВСУ прекратили наступление

Бойцы 3 ОШБр остановили продвижение россиян в Харьковской области — видео штурма
Враг не прекращает наступление на Харьковском направлении. Бойцы Третьей штурмовой бригады открыли огонь по оккупантам, чтобы остановить их продвижение. Получив ранения, россияне вынуждены были отступить.
Видео опубликовала 3-я отдельная штурмовая бригада в Telegram в субботу, 15 июня.
Украинские военные остановили наступление врага
Бойцы 1-й роты 1-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады отразили наступление россиян на Харьковщине. На видео GoPro военные зафиксировали отражение штурма.
"Оккупанты двинулись на наши позиции в одной из посадок на Харьковщине. И бойцы Третьей штурмовой открыли огонь по под*рам, чтобы подавить продвижение врага", — говорится в сообщении.
По данным военных, стрелковый контакт они прикрывали из гранатомета. Врагу пришлось отступать с позиций.
"У них, скорее всего, есть трехсотые, они отходят", — отметил один из бойцов.
Напомним, украинские войска выбили захватчиков с территории Серебрянского лесничества под Кременной на Луганщине. Этот лесной массив простирается более чем на 107 гектаров вплоть до админграницы с Донецкой областью.
Ранее мы писали о рекордном поражении украинскими военными российской РСЗО "Град" на расстоянии в 31 километр. Технику врага удалось ликвидировать благодаря дрону.
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