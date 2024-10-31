Бійці 3-ї ОШБр уразили мостоукладач РФ на Харківщині — відео

Бійці 3-ї ОШБр вдарили по мостоукладачу ворога на Харківщині
Українські військові з Третьої штурмової бригади завадили планам окупантів звести переправу у Харківській області. Бійці знищили мостоукладач та ще низку одиниць техніки ворога.
Відповідне відео оприлюднила пресслужба 3-ї ОШБр у Telegram у четвер, 31 жовтня.
Знищення окупантів на Харківщині
"Окупанти збиралися звести переправу — уразили мостоукладач на Харківщині!" — йдеться у повідомленні.
У Третій штурмовій зазначили, що броньований мостоукладальник ворога МТУ-72 мав прокласти шляхи для перекидання ворожої техніки в регіоні. Однак бійці підбили машину дронами, а також уразили вантажівку, "буханку" і боєкомплект.
Крім того, захисникам вдалося збити мотоцикліста й двічі ударити по ворожому розрахунку БпЛА.
Нагадаємо, прикордонники ліквідували радіоелектронну розвідку противника під Вовчанськом на Харківщині.
Також ми писали, що у Харківській області українським бійцям Третьої штурмової вдалося знищити групу російських солдатів, які змогли підступити до позицій.
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