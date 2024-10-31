Бійці 3-ї ОШБр уразили мостоукладач РФ на Харківщині — відео

Знищення техніки. Фото: скриншот з відео

Українські військові з Третьої штурмової бригади завадили планам окупантів звести переправу у Харківській області. Бійці знищили мостоукладач та ще низку одиниць техніки ворога.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба 3-ї ОШБр у Telegram у четвер, 31 жовтня.

Читайте також:

Знищення окупантів на Харківщині

"Окупанти збиралися звести переправу — уразили мостоукладач на Харківщині!" — йдеться у повідомленні.

У Третій штурмовій зазначили, що броньований мостоукладальник ворога МТУ-72 мав прокласти шляхи для перекидання ворожої техніки в регіоні. Однак бійці підбили машину дронами, а також уразили вантажівку, "буханку" і боєкомплект.

Крім того, захисникам вдалося збити мотоцикліста й двічі ударити по ворожому розрахунку БпЛА.

Скриншот допису 3-ї ОШБр

Нагадаємо, прикордонники ліквідували радіоелектронну розвідку противника під Вовчанськом на Харківщині.

Також ми писали, що у Харківській області українським бійцям Третьої штурмової вдалося знищити групу російських солдатів, які змогли підступити до позицій.