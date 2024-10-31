Бойцы 3-й ОШБр поразили мостоукладчик РФ на Харьковщине — видео

Уничтожение техники. Фото: скриншот с видео

Украинские военные из Третьей штурмовой бригады помешали планам оккупантов построить переправу в Харьковской области. Бойцы уничтожили мостоукладчик и ряд единиц техники врага.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба 3-й ОШБр в Telegram в четверг, 31 октября.

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"Оккупанты собирались построить переправу — поразили мостоукладчик на Харьковщине!" — говорится в сообщении.

В Третьей штурмовой отметили, что бронированный мостоукладчик врага МТУ-72 должен был проложить пути для перебрасывания вражеской техники в регионе. Однако бойцы подбили машину дронами, а также поразили грузовик, "буханку" и боекомплект.

Кроме того, защитникам удалось сбить мотоциклиста и дважды ударить по вражескому расчету БпЛА.

Скриншот поста 3-й ОШБр

Напомним, пограничники ликвидировали радиоэлектронную разведку противника под Волчанском на Харьковщине.

Также мы писали, что в Харьковской области украинским бойцам Третьей штурмовой удалось уничтожить группу российских солдат, которые смогли подступить к позициям.