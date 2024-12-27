Бійці 3-ї ОШБр взяли в полон окупантів-підписників на Харківщині

Бійці 3-ї ОШБр взяли в полон росіян, які є їхніми підписниками
Бійці Третьої окремої штурмової бригади взяли у полон групу окупантів у Харківській області. Російські військові виявилися підписниками бригади у Telegram.
Про це повідомила пресслужба 3-ї ОШБр у Telegram у п'ятницю, 27 грудня.
Окупанти стежили в соцмережах за 3-ю ОШБр
"Зустрічайте, Чєпух і компанія — полонені окупанти, наші підписники!" — йдеться у повідомленні.
У бригаді розповіли, що декілька тижнів поспіль ворожа піхота безперервно висувається на їхні позиції, але другий механічний батальйон "розбирає на атоми" російський взвод за взводом.
З цієї групи знищили шістьох, а чотирьом пощастило більше — їх взяли в полон. З'ясувалося, що вони є підписниками Третьої штурмової бригади у Telegram.
Нагадаємо, Сили оборони знайшли нотатник у ліквідованого північнокорейського спецпризначенця у Курській області. В ньому було виявлено інструкцію, як "полювати" на українські дрони.
А в Рахунковій палаті повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення на утримання російських полонених вже витратили понад 290 мільйонів гривень.
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